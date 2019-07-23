Лещенко вылетел из Рады со свистом: в округе на столичном Подоле он третий

23 июля 2019, 18:18

Лещенко отдали свои голоса 7 775 жителей киевского Подола,

Сергей Лещенко
Лещенко не будет в новом парламенте / УНИАН

Скандальный народный депутат Сергей Лещенко не попадет в новую Верховную Раду. Он проиграл выборы в округе №220, что в Киеве на Подоле.

Победу у Лещенко уверенно отобрала чиновница Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анна Бондар, выдвинутая партией Слуга народа.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Бондар набрала 37%, или 24 006 голосов избирателей по результатам подсчета 97,36% электронных протоколов участковых комиссий.

Читайте такжеСкандал в Раде: журналист Дзындзя утверждает, что нардеп Лещенко предложил ему "отсосать"Второе место по количеству голосов занял депутат Киевского городского совета Алексей Окопный (Европейская солидарность) – за него проголосовали 16,19% избирателей округа, или 10 502 человек.

А Сергей Лещенко оказался третьим – ему свои голоса отдали 7 775 жителей Подола, в процентном соотношении – 11,98%.

Напомним, ранее сообщалось, партия Слуга народа порвала конкурентов в мажоритарных округах в Киеве.

Также ранее сообщалось, в САП подозревают, что Лещенко получил взятку за компромат на Манафорта и купил квартиру.

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Верховная Рада выборы в Раду Сергей Лещенко новости Украины
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