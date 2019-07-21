Экзит пол: партия Слуга народа порвала конкурентов в мажоритарных округах в Киеве

выборы 2019 / police.dn.ua

Предварительные результаты выборов в парламент 2019 показали, что во всех одномандатных округах Киева побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу 1+1.

Читайте такжеВсеукраинский экзит пол: какие партии проходят в Верховную Раду и в чем сюрприз выборов 2019В округе № 211 побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко, общественный активист, за которого проголосовали 32,4% избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива проголосовали 24,6% избирателей, за выдвиженца партии "Голос" Тараса Козака - 8,8%.

В округе № 212 побеждает кандидат от "Слуги народа" Максим Перебыйнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог, с 35,8% голосов избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Андрея Задерейко проголосовали 16,4%, за самовыдвиженца Игоря Мирошниченко - 8,8%.

В округе № 213 35,4% голосов набирает Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология ", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины". На втором месте Старостенко Анна от Европейской солидарности - 20,1%. За самовыдвиженца Борислава Березу - 17,8%.

В округе № 214 за Сергея Швеца, специального корреспондента и ведущего в ООО ТРК "Студия 1+1", и за выдвиженца партии "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака проголосовали по 21,2%. Виктор Чумак от "Хвыли" набирает 10,2%.

Читайте такжеНациональный экзит-пол: опубликованы данные на парламентских выборах-2019В округе № 215 с 36,9% голосов лидирует Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". За выдвиженца ВО "Свобода" Андрея Ильенко проголосовали 19,8% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Артеменко - 13,5%.

В округе № 216 побеждает Леся Забуранная, она набрала 37% избирателей. Виталий Павлик финишировал с результатом 16%.

В округе № 217 за Марьяну Безуглую, руководителя программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины отдали голоса 36,4% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Людмилу Костенко проголосовали 16,8% избирателей, за выдвиженку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Оксану Гаврилюк - 8%.

В округе № 218 лидирует Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования, которого поддержали 36,2% избирателей. За самовыдвиженку Викторию Муху проголосовали 20,3% избирателей..

В округе № 219 за телеведущего, общественного деятеля, ресторатора Николая Тищенко проголосовали 34,6%, за самовыдвиженца Александра Третьякова - 16,7%.

В округе № 220 за Анну Бондарь, общественного деятеля, заслуженного архитектора Украины проголосовали 37,3% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Алексея Окопного проголосовали 17,5% избирателей, за самовыдвиженца Сергея Лещенко - 14,3%.

Читайте такжеЭкзит-пол канала 112: опубликованы данные по досрочным выборам-2019В округе № 221 за Анну Пуртову, разработчика концепции электронного образования, отдали голоса 23,2% избирателей. За кандидата от партии "Голос" Леонида Емца проголосовали 17,5% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Терентьева - 15,2%, за самовыдвиженца Романа Бессмертного - 11,3%.

В округе № 222Роман Грищук, художественный руководитель студии "Мамахохотала", набрал 44,1%. За кандидата от ВО "Свобода" Владимира Назаренко проголосовали 14,8%, за самовыдвиженца Максима Шкуро - 13,2%.

В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей. Виктория Пташник набрала 11,9%.

Также представители Слуги народа побеждают в 94 и 96 округах на Киевщине.

В округе № 94 лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Дубинский, телеведущий, он набрал 40,4% избирателей. На втором месте Ильенко Лариса с результатом 9,4. Одиозный друг Порошенко Игорь Кононенко финишировал только третьим, он набрал 9% голосов. И на четвертом месте Дронов Сергей - 7,7%.

В округе № 96 по данным экзит пола больше всего голосов набрала Ольга Василевская-Смаглюк, ее результат - 42,3%. Буковский Роман набрал 11,2%. На третьем месте кандидлат от Европейской солидарности Войналовичй Людмила - 10%. Замыкает четверку Ярослав Москаленко - 9,7%.

Опросы избирателей проводились компаниями Кантар TNS и Info Sapiens на 300 избирательных участках в Киеве и области. Статистическая погрешность выборки для каждого округа составляет не более 3,1%.

Ранее стали известны предварительные результаты выборов 2019 в Верховную Раду. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала "1+1", в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%. Остальные политические силы набрали меньше необходимого проходного барьера.