Экзит пол: партия Слуга народа порвала конкурентов в мажоритарных округах в Киеве

21 июля 2019, 21:07

Кандидаты от Слуги народа победили во всех мажоритарных округах столицы.

выборы 2019
выборы 2019 / police.dn.ua

Предварительные результаты выборов в парламент 2019 показали, что во всех одномандатных округах Киева побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу 1+1.

Читайте такжеВсеукраинский экзит пол: какие партии проходят в Верховную Раду и в чем сюрприз выборов 2019В округе № 211 побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко, общественный активист, за которого проголосовали 32,4% избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива проголосовали 24,6% избирателей, за выдвиженца партии "Голос" Тараса Козака - 8,8%.

В округе № 212 побеждает кандидат от "Слуги народа" Максим Перебыйнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог, с 35,8% голосов избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Андрея Задерейко проголосовали 16,4%, за самовыдвиженца Игоря Мирошниченко - 8,8%.

В округе № 213 35,4% голосов набирает Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология ", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины". На втором месте Старостенко Анна от Европейской солидарности - 20,1%. За самовыдвиженца Борислава Березу - 17,8%.

В округе № 214 за Сергея Швеца, специального корреспондента и ведущего в ООО ТРК "Студия 1+1", и за выдвиженца партии "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака проголосовали по 21,2%. Виктор Чумак от "Хвыли" набирает 10,2%.

Читайте такжеНациональный экзит-пол: опубликованы данные на парламентских выборах-2019В округе № 215 с 36,9% голосов лидирует Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". За выдвиженца ВО "Свобода" Андрея Ильенко проголосовали 19,8% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Артеменко - 13,5%.

В округе № 216 побеждает Леся Забуранная, она набрала 37% избирателей. Виталий Павлик финишировал с результатом 16%.

В округе № 217 за Марьяну Безуглую, руководителя программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины отдали голоса 36,4% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Людмилу Костенко проголосовали 16,8% избирателей, за выдвиженку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Оксану Гаврилюк - 8%.

В округе № 218 лидирует Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования, которого поддержали 36,2% избирателей. За самовыдвиженку Викторию Муху проголосовали 20,3% избирателей..

В округе № 219 за телеведущего, общественного деятеля, ресторатора Николая Тищенко проголосовали 34,6%, за самовыдвиженца Александра Третьякова - 16,7%.

В округе № 220 за Анну Бондарь, общественного деятеля, заслуженного архитектора Украины проголосовали 37,3% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Алексея Окопного проголосовали 17,5% избирателей, за самовыдвиженца Сергея Лещенко - 14,3%.

Читайте такжеЭкзит-пол канала 112: опубликованы данные по досрочным выборам-2019В округе № 221 за Анну Пуртову, разработчика концепции электронного образования, отдали голоса 23,2% избирателей. За кандидата от партии "Голос" Леонида Емца проголосовали 17,5% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Терентьева - 15,2%, за самовыдвиженца Романа Бессмертного - 11,3%.

В округе № 222Роман Грищук, художественный руководитель студии "Мамахохотала", набрал 44,1%. За кандидата от ВО "Свобода" Владимира Назаренко проголосовали 14,8%, за самовыдвиженца Максима Шкуро - 13,2%.

В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей. Виктория Пташник набрала 11,9%.

Также представители Слуги народа побеждают в 94 и 96 округах на Киевщине.

В округе № 94 лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Дубинский, телеведущий, он набрал 40,4% избирателей. На втором месте Ильенко Лариса с результатом 9,4. Одиозный друг Порошенко Игорь Кононенко финишировал только третьим, он набрал 9% голосов. И на четвертом месте Дронов Сергей - 7,7%.

В округе № 96 по данным экзит пола больше всего голосов набрала Ольга Василевская-Смаглюк, ее результат - 42,3%. Буковский Роман набрал 11,2%. На третьем месте кандидлат от Европейской солидарности Войналовичй Людмила - 10%. Замыкает четверку Ярослав Москаленко - 9,7%.

Опросы избирателей проводились компаниями Кантар TNS и Info Sapiens на 300 избирательных участках в Киеве и области. Статистическая погрешность выборки для каждого округа составляет не более 3,1%.

Ранее стали известны предварительные результаты выборов 2019 в Верховную Раду. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала "1+1", в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа"  с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%. Остальные политические силы набрали меньше необходимого проходного барьера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
результаты экзит-пол Слуга народа выборы 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:10
"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламент
21:08
Корабль викингов: бригада морской пехоты получила новую нарукавную эмблему Видео
21:07
Псевдосмерть, "перекус" бюллетенем и кастрюля-сейф: ключевые "ржаки" выборов в Раду Видео
21:07
Экзит пол: партия Слуга народа порвала конкурентов в мажоритарных округах в Киеве
21:01
"Независимый, мощный гуру": Зеленский похвастался рейтингом и пояснил, хочет ли Вакарчука в премьеры Видео
20:46
Кандидатура премьера, война и коррупция: Зеленский прокомментировал экзит-полы
20:44
В партии Слуга народа рассказали о своих первых действиях в Раде Видео
20:29
Экзит-пол канала 112: опубликованы данные по досрочным выборам-2019
20:25
Национальный экзит-пол: опубликованы данные на парламентских выборах-2019
20:10
Выборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется) Фото Видео
20:00
Экзит-пол: опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019
20:00
Всеукраинский экзит пол: какие партии проходят в Верховную Раду и в чем сюрприз выборов 2019
19:37
Выборы в Раду-2019: когда ждать первые экзит-полы
19:34
Явка на выборах-2019 пока не дотянула до прошлых парламентских
19:14
Украине не "светит" стратегически значимая военная помощь от США
19:08
Орловский установил рекорд UFC
18:59
Ложь и провокация: В туркменском посольстве опровергли смерть президента Бердымухамедова
18:57
Не нашла Зеленского: в Ивано-Франковске пьяная женщина порвала бюллетени и закинула в урну
18:40
Расследование крушения Boeing на Донбассе: в СБУ обвинили СМИ во лжи Видео
18:39
Плант вырубил соперника и защитил титул по версии IBF
18:04
Выборы 2019: в Слуге народа рассказали о манипуляциях Видео
18:00
Упоительная история: Муж скандальной Цыгановой рассказал, как Пугачева зарилась на ее хит
17:52
Избирательный участок – в баре, а урна – бокс для еды: как голосовали на выборах полярники в Антарктиде Фото
17:34
Почти всю Украину накроет непогода: синоптики назвали области-везунчики Видео
17:31
"Враг": В Украине досталось очередному памятнику генералу Ватутину
17:19
Ольга Харлан: После победы мне писали, что в день тишины перед выборами, я изрядно пошумела
17:10
Блекаут на выборах: в Ровно на избирательных участках вырубило свет
17:08
Внезапно скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - СМИ
17:00
Возле экс-мужа Ани Лорак "терлась" новая брюнетка Видео
16:49
"Оскар ей!": в Киеве на участке женщина упала "замертво", так как забыла дома паспорт Видео
16:30
Больше тысячи: в полиции заявили о массовых нарушениях на выборах
16:26
Явка возросла до 34%: ЦИК публикует новые данные
16:25
Кучма раскрыл, за кого проголосовал на выборах в Раду Видео
16:10
Телепропагандистка Скабеева позлобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе
15:58
"Это бред!": Вакарчук прокомментировал слухи о том, что после выборов сдаст депутатский мандат
15:43
Скандал на избирательном участке в Авдеевке: обнаружили ручки с исчезающими чернилами
15:35
Украину накроют ливни с грозами: синоптик назвала дату резкого похолодания Видео
15:24
Пирожки по 5 копеек: в Днепре едой стимулировали избирателя к волеизъявлению Видео
15:20
Жизнь после "Крота": Алибасов снимется в Брате-3 от Барецкого
15:10
"Ху*вые кандидаты": в Мариуполе избиратель оригинально испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив
15:02
Наперегонки в Раду: в Сеть слили предварительные цифры по экзит полам
15:00
В Москве экстренно сел горящий Boeing 737
15:00
Владислав Гераскевич: На первые призовые купил электрический гриль
14:59
На избирательных участках бюллетени выдают без паспортов и "по знакомству" - ОПОРА
14:42
Новые данные о явке избирателей: в ЦИК опубликовали цифры со 195 округов Видео
14:32
"На очереди бочка?": На участке на Кировоградщине пытались использовать кастрюлю вместо сейфа Фото
14:30
"Положил прутень на бюллетень": в Сети обсуждают фото избирателя с опущенными штанами
14:26
Гройсман проголосовал на парламентских выборах Видео
14:10
"Рада - серпентарий": Притула проголосовал и возжелал кресло спикера парламента
13:54
Вакарчук проголосовал на выборах и рассказал о формировании будущей коалиции Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять