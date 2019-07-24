Грозит от 5 до 7 лет: в Обухове голоса избирателей считали в кафе

В Обухове голоса считали в кафе / УНИАН

В Обухове председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы о подсчете голосов избирателей в помещении кафе.

По информации, в итоге открыто уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов в городе.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, как это предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе доме культуры города Обухов. Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность сотрудников избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киевской области в среду, 24 июля.

Читайте такжеЖирная дуля от жителей Львовщины: ярые борцы со всем русским Фарион и Ницой проиграли выборыК слову, открыто уголовное производство по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей), ведется следствие.

Статья предусматривает заключение на 5-7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1-3 года.

Напомним, ранее в МВД отчитались по нарушениям на выборах в Верховную Раду Украины, которые прошли 21 июля.

Также сообщалось, ЦИК подсчитал более 99% протоколов.