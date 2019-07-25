"Поприезжали сюда, бл*дь, бандерье": Королевскую обсыпали мукой возле Донецкого суда

25 июля 2019, 14:01

Народную избранницу неприветливо встретили в Торецке.

Наталья Королевская
Наталья Королевская подверглась мучной атаке / Скриншот

У здания Донецкого окружного суда народного депутата Наталью Королевскую митингующие обсыпали мукой.

Инцидент произошел во время, когда народная избранница готовилась дать комментарий для канала 112 Украина по поводу ситуации вокруг подсчета голосов на выборах в 52-м округе.

"Попориезжали сюда, бл*дь, бандерье", - заявила одна из сторонниц Королевской, помогая ей отряхнуться от муки.

Напомним, ранее кандидатку от Оппоплатформы с ног до пят засыпали мукой.

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Донецкая область мука выборы 2019 Наталья Королевская
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