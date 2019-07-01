"Помучили": На Донетчине кандидатку от Оппоплатформы с ног до пят засыпали мукой

Мука / instagram.com/anastaciya_petrenko_official

В Краматорске кандидата от Оппозиционной платформы - За жизнь Анастасию Петренко по одномандатному мажоритарному округу № 45 (город Авдеевка) обсыпали мукой.

Фотографии инцидента сама пострадавшая опубликовала в социальной сети Instagram. Происшествие произошло возле здания суда в воскресенье, 30 июня, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от платформы За жизнь по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода.

Петренко также отметила, что написала заявление в полицию.

Напомним, ранее в Конотопе проломили голову кандидату в нардепы и бывшего мэра города Артему Семенихину. До этого СМИ узнали, сколько платят за клона кандидата-мажоритарщика.