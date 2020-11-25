Андрей Садовой переизбран мэром Львова

Садовой переизбрал мэром Львова / ru.tsn.ua

Во Львове во втором туре выборов городского главы неоспоримую победу одержал действующий мэр Андрей Садовой.

Об этом заявил глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, передает издание Твоє місто. За победителя проголосовали 62,25% избирателей.

За его оппонента от партии Европейская солидарность Олега Синютку проголосовали 37,75% избирателей.

Местные выборы во Львове – о чем сообщалось ранее: