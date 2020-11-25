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Андрей Садовой переизбран мэром Львова

25 ноября 2020, 22:06

За действующего мэра проголосовало 62,25% избирателей.

Садовый
Садовой переизбрал мэром Львова / ru.tsn.ua

Во Львове во втором туре выборов городского главы неоспоримую победу одержал действующий мэр Андрей Садовой.

Об этом заявил глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, передает издание Твоє місто. За победителя проголосовали 62,25% избирателей.

За его оппонента от партии Европейская солидарность Олега Синютку проголосовали 37,75% избирателей.

Местные выборы во Львове – о чем сообщалось ранее:

  • В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.
  • На выборах городского головы Львова, по предварительным данным, победу одерживает Андрей Садовой с 62,8% голосов, говорится в результатах экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом Украина 24 и социологической компанией Liberty Report.
  • Его оппонент от партии Европейская солидарность Олег Синютка набирает 37,2%.
  • позже действующий мэр Львова Андрей Садовой обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.

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