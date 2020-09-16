Арахамия поведал, будет ли Богдан участвовать в местных выборах

В Слуге народа не уверены, что экс-глава ОПУ будет принимать участие в выборах.
В Слуге народа заявили, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан не будет участвовать в местных выборах в октябре.
Об этом он сообщил в эфире программы Хард с Влащенко глава фракции Слуги народа Давид Арахамия.
"Такие слухи ходили очень долгое время, но мне кажется, что не пойдет. Если бы он это делал, но, наверное, правильно это было делать после интервью как-бы на хайпе, на пике, сейчас оно уже информационной волной подсмыто. Если бы он это делал, он сразу же моментально об этом бы и заявил", - отметил Арахамия.
- Местные выборы 2020 в Украине должны и пройдут в установленный законом срок и с неукоснительным соблюдением правил в условиях адаптивного карантина на Covid-19.
- В Центральной избирательной комиссии рассказали ‒ избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября. Выборы будут проведены исключительно на территориях, которые контролирует официальный Киев.
- Журналисты со ссылкой на источники в Офисе президента назвали главное условие переноса местных выборов в Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук