"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео

Андрей Пальчевский / Скриншот

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский опубликовал запись обращения по поводу своего выдвижения на пост киевского городского голвы.

Видео выложил пользователь Podolyana Ogny в Facebook.

Отметим, что в ходе обращения к киевлянам Пальчевский нецензурно ругается и просит водителя включить кондиционер в машине.

Пальчевский рассказывает, что пришел на встречу с киевлянами в "обычном дворе", которая переросла в "многолюдный митинг", однако потом он переключился на разговор с другим собеседником.

"Я чувствую поддержку, обязан идти… Бл*дь, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п*здец. Можно включить кондиционер? Да что ж такое! 24 — это не дох*я?".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Отметим, что позже Пальчевский опубликовал другую версию обращения к киевлянм, на которой уже отсутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.