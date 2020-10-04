Добкин не будет участвовать в выборах мэра Харькова

По словам Михаила Добкина, состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса улучшилось.
Украинский политик Михаил Добкин принял решение не участвовать в выборах мэра Харькова и снял свою кандидатуру в пользу действующего градоначальника Геннадия Кернеса.
Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Добкина, в воскресенье, 4 октября, он решил снять свою кандидатуру в поддержку Кернеса.
"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", - написал политик.
Напомним, несмотря на болезнь, Геннадию Кернесу удалось зарегистрироваться кандидатом на пост мэра Харькова.
Примечательно, в тот же день документы на регистрацию подал и Михаил Добкин.Читайте такжеНемецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса
Геннадий Кернес
- 14 сентября появилась информация о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса диагностирован коронавирус, а сам политик якобы впал в кому.
- Позже в харьковском горсовете подтвердили Covid-19 у Кернеса, заявив, что его диагноз – двусторонняя пневмония, спровоцированная коронавирусом.
- 17 сентября стало известно, что Кернеса для дальнейшего прохождения лечения привезли в берлинскую клинику Шарите.
- Его друг Павел Фукс рассказывал, что Кернес пребывает в тяжелом состоянии, однако находится в сознании.
- 24 сентября в семье Кернеса сделали заявление о состоянии здоровья харьковского мэра. По словам пасынка политика Родиона Гайсинского, состояние Кернеса улучшается.
- 2 октября супруга мэра Харькова Оксана Гайсинская рассказала об отрицательном тесте Кернеса на Covid-19.
Автор: Андрей Ганжа