Добкин не будет участвовать в выборах мэра Харькова

Михаил Добкин / УНИАН

Украинский политик Михаил Добкин принял решение не участвовать в выборах мэра Харькова и снял свою кандидатуру в пользу действующего градоначальника Геннадия Кернеса.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Добкина, в воскресенье, 4 октября, он решил снять свою кандидатуру в поддержку Кернеса.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", - написал политик.

Напомним, несмотря на болезнь, Геннадию Кернесу удалось зарегистрироваться кандидатом на пост мэра Харькова.

Примечательно, в тот же день документы на регистрацию подал и Михаил Добкин.Читайте такжеНемецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса

Геннадий Кернес