Кто побеждает на выборах в Каменец-Подольском: опубликованы данные экзитпола

Михаил Поситко от ВО Свобода почти вдвое опережает своего конкурента - самовыдвиженца Владимира Мельниченко.
В воскресенье, 15 ноября, в Каменец-Подольском состоялся второй тур выборов мэра города.
По данным экзит-пола, который обнародовала местная исследовательская компания Ю. С. С., победу одерживает Михаил Поситко. Он едва ли не вдвое опередил своего конкурента Владимира Мельниченко.
- Михаил Поситко – 62,2%;
- Владимир Мельниченко – 36,8%;
- испортили или не заполнили бюллетень – 1,0%.
Михаил Поситко является кандидатом от всеукраинского объединения Свобода, а Владимир Мельниченко баллотировался как самовыдвиженец.
Опрос компания Ю. С. С. провела до 19 часов 15 ноября на 20 участках Каменец-Подольской общины. В общем, опросили 1833 респондентов на выходах из участков (62,2% – на участках Каменец-Подольского). Статистическая погрешность опроса не превышает 3%.
На странице Поситко в Facebook опубликованы следующие данные параллельного подсчета голосов:
- Михаил Поситко - 58,4%;
- Владимир Мельниченко - 41,5%.
Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
- 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
- Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
- По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
- На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.