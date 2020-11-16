Кто побеждает на выборах в Каменец-Подольском: опубликованы данные экзитпола

Михаил Поситко является кандидатом от ВО Свобода / Фото Михайло Посітко via Facebook

В воскресенье, 15 ноября, в Каменец-Подольском состоялся второй тур выборов мэра города.

По данным экзит-пола, который обнародовала местная исследовательская компания Ю. С. С., победу одерживает Михаил Поситко. Он едва ли не вдвое опередил своего конкурента Владимира Мельниченко.

Михаил Поситко – 62,2%;

Владимир Мельниченко – 36,8%;

испортили или не заполнили бюллетень – 1,0%.

Михаил Поситко является кандидатом от всеукраинского объединения Свобода, а Владимир Мельниченко баллотировался как самовыдвиженец.

Опрос компания Ю. С. С. провела до 19 часов 15 ноября на 20 участках Каменец-Подольской общины. В общем, опросили 1833 респондентов на выходах из участков (62,2% – на участках Каменец-Подольского). Статистическая погрешность опроса не превышает 3%.

На странице Поситко в Facebook опубликованы следующие данные параллельного подсчета голосов:

Михаил Поситко - 58,4%;

Владимир Мельниченко - 41,5%.

Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее: