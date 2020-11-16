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Кто побеждает на выборах в Каменец-Подольском: опубликованы данные экзитпола

16 ноября 2020, 07:13

Михаил Поситко от ВО Свобода почти вдвое опережает своего конкурента - самовыдвиженца Владимира Мельниченко.

Михаил Поситко
Михаил Поситко является кандидатом от ВО Свобода / Фото Михайло Посітко via Facebook

В воскресенье, 15 ноября, в Каменец-Подольском состоялся второй тур выборов мэра города.

По данным экзит-пола, который обнародовала местная исследовательская компания Ю. С. С., победу одерживает Михаил Поситко. Он едва ли не вдвое опередил своего конкурента Владимира Мельниченко.

  • Михаил Поситко – 62,2%;
  • Владимир Мельниченко – 36,8%;
  • испортили или не заполнили бюллетень – 1,0%.

Михаил Поситко является кандидатом от всеукраинского объединения Свобода, а Владимир Мельниченко баллотировался как самовыдвиженец.

Опрос компания Ю. С. С. провела до 19 часов 15 ноября на 20 участках Каменец-Подольской общины. В общем, опросили 1833 респондентов на выходах из участков (62,2% – на участках Каменец-Подольского). Статистическая погрешность опроса не превышает 3%.

На странице Поситко в Facebook опубликованы следующие данные параллельного подсчета голосов:

  • Михаил Поситко - 58,4%;
  • Владимир Мельниченко - 41,5%.

Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:

  • Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
  • 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
  • На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
  • Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
  • По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
  • На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.
местные выборы в Украине ВО Свобода новости Украины Местные выборы в Украине 2020 Михаил Поситко
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