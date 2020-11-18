Лидер снялся с гонки: названа новая дата второго тура выборов в Кривом Роге

В Кривом Роге выборы пройдут 6 декабря, узнали в Опоре / УНИАН

После того, как мэр Кривого Рога и лидер первого тура новых выборов главы города Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре избирательной гонки, дату выборов перенесли.

Выборы в Кривом Роге состоятся не 22 ноября, а 6 декабря, новую дату избирательной гонки назначили на заседании Криворожской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает на своем сайте Гражданская сеть Опора.

После того, как Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов, в избирательной гонке будут принимать участие два кандидата – Дмитрий Шевчик (Слуга народа) и Константин Павлов (Оппозиционной платформа – за жизнь).

Напомним, 17 ноября Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов мэра Кривого Рога, поскольку его подводит здоровье.

В Украине 25 октября прошли местные выборы. На выборах главы Кривого Рога Вилкул набрал более 46% голосов избирателей, а его ближайшие конкурент – Дмитрий Шевчик – 25,6%.

Справка. Юрий Вилкул родился в Кривом Роге 14 ноября 1949 года, окончил Криворожский горнорудный институт, является доктором технических наук, пишет Wikipedia.

Вилкул впервые стал мэром Кривого Рога в ноябре 2010 года.

СМИ 12 ноября этого года узнали, что Юрий Вилкул в третий раз за последние полтора месяца попал в больницу. Журналисты выяснили, что Вилкул находился в Киевском городском центре сердца.

Также появилась информация, что мэр Кривого Рога ранее перенес сложную операцию на сердце.