Обнародованы результаты экзит-пола на выборах мэра Одессы

Наибольшее количество голосов получил Геннадий Труханов.
По состоянию на 17:00 во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр города Геннадий Труханов, он опережает своего оппонента от партии ОПЗЖ Николая Скорика почти на 13%.
Как свидетельствуют данные экзит-пола Киевского международного института социологии, у Труханова - 55,1% голосов избирателей, у Скорика - 42,8%.
По состоянию на 17.00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования"" Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.
Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, как выиграли местные выборыКак известно, в первом туре выборов городского головы Одессы Геннадий Труханов набрал 34,40%, Николай Скорик - 17,93%.
15 ноябяря в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов. По данным гражданской сети Опора, по состоянию на 13:00 явка на местных выборах в Украине — почти 11%.
Местные выборы в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
Сегодня выборы проходят в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
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