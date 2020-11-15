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Обнародованы результаты экзит-пола на выборах мэра Одессы

15 ноября 2020, 20:33

Наибольшее количество голосов получил Геннадий Труханов.

Местные выборы, 2020
КМИС пророчит на выборах в Одессе победу Труханову / УНИАН

По состоянию на 17:00 во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр города Геннадий Труханов, он опережает своего оппонента от партии ОПЗЖ Николая Скорика почти на 13%.

Как свидетельствуют данные экзит-пола Киевского международного института социологии, у Труханова - 55,1% голосов избирателей, у Скорика - 42,8%.

По состоянию на 17.00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования"" Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, как выиграли местные выборыКак известно, в первом туре выборов городского головы Одессы Геннадий Труханов набрал 34,40%, Николай Скорик - 17,93%.

15 ноябяря в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов. По данным гражданской сети Опора, по состоянию на 13:00 явка на местных выборах в Украине — почти 11%.

Местные выборы в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.

  • Сегодня выборы проходят в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).

  • В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.

  • ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.

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