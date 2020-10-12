"Освідченні люди" и "кандидат на голову": "слуги народа" опозорились с предвыборной рекламой

"Слуг народа" высмеяли за дикие ляпы в предвыборной рекламе / УНИАН

На предвыборном плакате кандидата в депутаты городского совета Житомира от Слуги народа Татьяны Руденькой были допущены ошибки.

Об этом журналист Вячеслав Чечило написал в своем Facebook.

"Мое впечатление от этих выборов в двух словах – деградация и пиз*ец. Никогда больше не буду смеяться над советской практикой выбирать в депутаты передовых доярок", - написал он.

Журналист также опубликовал фото с предвыборной агитацией Руденькой с ошибками в украинском слове образованные "освідченні".

Отметим, что Руденька является генеральным директором Житомирской филармонии и кандидатом педагогических наук.

В комментариях пользователи оставили фото с сомнительной предвыборной агитацией других кандидатов от Слуги народа.

"Кандидат на голову Гостомельской ОТГ", - гласит надпись на борде "слуги народа" Юрия Марчука.

"Приберемо пробку на Наумова", - обещает кандидат от Слуги народа Максим Глухов.

В комментариях ему резонно заметили: "Поясніть убогому, що на дорогах утворюються "затори", у пляшці вина "корок", а то хіба деталь при втіленні його сексуальних хвантазій єслішо".

В свою очередь Глухов не растерялся, ответил на замечание и назвал главным то, что на проблему, которую он затронул, обратили внимание. Правда грамотно сформулировать свой ответ кандидату от Слуги народа не удалось. "А это не важно. Важно что за 10 лет обратили на проблему. Спасибо". - написал Глухов.

Кроме того, на предвыборном плакате кандидата в депутаты горсовета Кременчуга от Слуги народа Карины Енокян нашли целый ворох вопиющих ошибок.

Странным предвыборным обещанием отличилась также кандидат в депутаты от Печерского района Киева Анна Ищенко. "Повысим экологию Киева", - пообещала она избирателям.

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Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.