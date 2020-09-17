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Украинцы решили "забить" на местные выборы - результаты соцопроса

17 сентября 2020, 20:00

Граждане совсем не интересуются избирательным процессом и даже не знают даты голосования.

выборы
Украинцы не интересуются местными выборы / УНИАН

Результаты соцопроса показывают, что граждане Украины не интересуются местными выборами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные социологической группой Рейтинг в четверг, 17 сентября.

Так, точную дату голосования на местных выборах в Украине знают лишь 35% граждан.

Еще 19% знают, что голосование состоится в октябре, но не могут назвать число. Другие даты назвали еще 3%. А 43% опрошенных вообще не знают, когда состоятся выборы.

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О дате местных выборов знают преимущественно только респонденты старшего возраста. По какой системе пройдут местные выборы, не знают 69% опрошенных. Среди молодежи 18-29 лет почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

О готовности проголосовать заявили 57% респондентов. Колеблются с ответом 19%, еще 9% заявили, что возможно примут участие. Назвали свое участие в голосовании маловероятным 15%.

При этом 52% опрошенных ожидают незначительных фальсификаций на местных выборах, 22% считают, что они будут значительными, вообще их не ожидают 20%. По сравнению с президентскими выборами 2019 года ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились.

Опрос проводился с 12 по 15 сентября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Местные выборы в Украине

выборы новости Украины соцопрос голосование
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