В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, за Туренко проголосовали 2852 избирателей.
Во втором туре местных выборов в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5%.
Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, за Туренко проголосовали 2852 избирателей.
Оксана Кирилюк набрала 44,24% поддержки. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.
Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
- 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
- Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
- По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
- На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.
Автор: Екатерина Трохимчук