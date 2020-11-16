В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке

ЦИК назвала победителя второго тура в Украинке / УНИАН

Во втором туре местных выборов в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5%.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, за Туренко проголосовали 2852 избирателей.

Оксана Кирилюк набрала 44,24% поддержки. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.

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