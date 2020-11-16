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В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке

16 ноября 2020, 19:24

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, за Туренко проголосовали 2852 избирателей.

ЦИК
ЦИК назвала победителя второго тура в Украинке / УНИАН

Во втором туре местных выборов в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5%.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, за Туренко проголосовали 2852 избирателей.

Оксана Кирилюк набрала 44,24% поддержки. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.

Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:

  • Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
  • 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
  • На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
  • Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
  • По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
  • На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.

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