В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер

Правозащитница намерена защищать ЛГБТ-сообщества.
В Киевский городской совет в 8 округе Печерского района столицы от партии Демократична сокира на местных выборах баллотируется женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани.
"Мой округ №8, Печерский район Киева. Место в общем списке — 47", — сообщила Домани в Facebook.
Анастасия Ева Домани – известная в столице правозащитница, выступает в поддержку трансгендерных людей и ЛГБТ-сообществ.
Пользователи в комментариях положительно обозвались об участии Домани в местных выборах.
"Желаю победы!"
"Если бы я жила в твоем округе, я бы за тебя обязательно проголосовала!"
"Настя, мы все верим в твою победу!"
"Кажется мы дошли до Европы"
"Умничка! Всецело поддерживаю Анастасию. Рада за нее!"
Опрос Зеленского 25 октября
Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25-го – также проведут всеукраинский опрос.
Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.