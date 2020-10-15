В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер

В депутаты Киевгорсовета баллотируется женщина-трансгендер / Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани

В Киевский городской совет в 8 округе Печерского района столицы от партии Демократична сокира на местных выборах баллотируется женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани.

"Мой округ №8, Печерский район Киева. Место в общем списке — 47", — сообщила Домани в Facebook.

Анастасия Ева Домани – известная в столице правозащитница, выступает в поддержку трансгендерных людей и ЛГБТ-сообществ.

Пользователи в комментариях положительно обозвались об участии Домани в местных выборах.

"Желаю победы!"

"Если бы я жила в твоем округе, я бы за тебя обязательно проголосовала!"

"Настя, мы все верим в твою победу!"

"Кажется мы дошли до Европы"

"Умничка! Всецело поддерживаю Анастасию. Рада за нее!"

/ Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани

/ Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани

/ Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани

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