В Мариуполе с большим отрывом побеждает действующий мэр – экзит-пол

Вадим Бойченко остается на должности мэра Мариуполя / 0629.com.ua

Выборы мэра Мариуполя с огромным отрывом от конкурентов выигрывает действующий руководитель города Вадим Бойченко.

Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.

Предварительные результаты показывают, что Бойченко набирает 69,05% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 23,71%.

Результаты выборов мэра Мариуполя (данные экзит-пола):

Вадим Бойченко – 69,05%

Владимир Клименко – 23,71%

Лидия Мугли – 4,05%

Юлия Башкирова – 2,00%

Михаил Клюев – 1,19%

На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,96%).

Результаты выборов в городской совет Мариуполя (данные экзит-пола):

"Блок Вадима Бойченко" – 45,96%

ОПЖЗ – 30,69%

Партия Шария – 6,56%

"Слуга народа" – 6,28%

"Сила людей" – 4,57%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.

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