В Мариуполе с большим отрывом побеждает действующий мэр – экзит-пол

Вадим Бойченко набирает почти 70% голосов мариупольцев.
Выборы мэра Мариуполя с огромным отрывом от конкурентов выигрывает действующий руководитель города Вадим Бойченко.
Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.
Предварительные результаты показывают, что Бойченко набирает 69,05% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 23,71%.
Результаты выборов мэра Мариуполя (данные экзит-пола):
Вадим Бойченко – 69,05%
Владимир Клименко – 23,71%
Лидия Мугли – 4,05%
Юлия Башкирова – 2,00%
Михаил Клюев – 1,19%
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,96%).
Результаты выборов в городской совет Мариуполя (данные экзит-пола):
"Блок Вадима Бойченко" – 45,96%
ОПЖЗ – 30,69%
Партия Шария – 6,56%
"Слуга народа" – 6,28%
"Сила людей" – 4,57%.
Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.
Местные выборы 2020
25 октября в Украине состоялись местные выборы в 24 областях Украины.
Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.