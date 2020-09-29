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В предвыборной рекламе Верещук угодила в мужской туалет

29 сентября 2020, 15:34

Ирина Верещук преследовала провинившегося киевлянина везде, где он пытался от нее скрыться.

Верещук
Ирина Верещук / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук опубликовала свой новый предвыборный ролик.

Видео было размещено в TikTok Ирины Верещук.

По сюжету кандидат в мэры Киева не дает покоя молодому человеку, который бросил бумажку мимо урны.

При этом Верещук преследует провинившегося киевлянина везде, где он пытается скрыться.

Отметим, что по ходу дела Верещук не постеснялась проникнуть в мужской туалет, где также подловила незадачливого молодого человека.

В финале ролика мужчина вернулся на "место преступления", где все-таки выбросил бумажку ее в урну, чем заслужил одобрительные аплодисменты Верещук.

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"Пани мэр не позволит замусоривать столицу", – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на официальном сайте кандидата в мэры Киева Сергея Притулы размещено фото венгерского инженера-электрика и модели на пенсии Андраша Арато (также известного как герой мемов Гарольд).

При этом фотография Арато соседствует с фото самого Притулы.

Ирина Верещук Выборы-2020 выборы мэра Киева 2020
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