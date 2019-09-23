Прямое каре – самая выигрышная женская стрижка 2019-2020, которая идет всем – 44 фото

Прямое каре – самая энергетически мощная стрижка, которая вобрала в себя истории всех женщин, начиная с Древнего Египта и восхитительной Нифертити.

Ровное каре – удивительная женская стрижка, которая благодаря своей простоте позволяет выглядеть неотразимо и всегда по-разному – стоит всего лишь немного пофантазировать во время утренней укладки волос.

Каре с ровным срезом аккуратно обрамляет лицо и по мере отрастания не требует частых походов к парикмахеру. Поэтому длина каре может быть совершенно разной.

А в сезоне осень-зима 2019-2020 прямое каре – одна из самых популярных женских стрижек, так как в одно мгновение превращает женщину в икону стиля.

И это не преувеличение: женская стрижка ровное каре – элегантная и изысканная, и способная заиграть самыми невероятными красками всего лишь благодаря легкой укладке.

Главред собрал самые свежие фотографии модной женской стрижки – классическое каре – из Instagram.

Женская стрижка прямое каре 2019-2020: кому подходит

Стрижка ровное, или классическое каре, безусловно, подходит всем. Структура волос, цвет и длина роли не играют.

Хотя за всю многовековую историю стрижки каре, стилисты обратили внимание на некоторые удачные решения.

Круглое и прямоугольное лицо: идеальная длина - до середины шеи. Можно добавить косую рваную челку.

Вытянутое, треугольное, овальное лицо: гармонично будет смотреться короткий вариант прически. К вытянутому овалу можно добавить длинной прямой челкой. К острому подбородку следует добавить несколько рваных прядей на лбу.

Вьющиеся волосы: челка противопоказана.

Тонкие волосы: желательно сделать прямое каре короткое или длинное.

Стрижка прямое каре 2019-2020: как укладывать

Укладка женской стрижки каре с ровным срезом зависит от желания ее обладательницы.

Можно просто помыть волосы, нанести пенку и высушить их, пригладив утюжком.

Если времени предостаточно и настроение "фонтанирует", - тогда создайте безумно модные в 2019 году локоны или волны – стрижка ровное каре это позволяет.

Кстати, женская стрижка прямое каре – хороший вариант на осень-зиму под шапку. Даже если волосы под шапкой немного взлохматятся, аккуратная форма прямого каре позволит вам выглядеть безупречно.

Читайте такжеГарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фотоНапомним, ранее сообщалось, французское каре – модная стрижка 2019-2020, способная изменить жизнь. Женская стрижка классическое французское каре – это ровная линия среза волос. Глaвнoe oтличиe – выпoлнeниe гpaдyиpoвки кoнчикoв вoлoc, чтo пpидaeт cтpижкe ocoбyю фopмy, пышнocть и oбъeмнocть, пpичeм ypoвeнь oбpaбoтки мoжeт вapьиpoвaтьcя пo жeлaнию. Кроме того, классическое французское каре чacтo дoпoлняeтcя чeлкoй.