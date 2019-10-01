Как идеально выглядеть на черно-белом фото: визажисты дали советы

Черно-белое фото "любит" монохромный макияж в натуральной гамме / Фото Instagram

Черно-белые фотографии всегда выглядят красиво, дорого, благородно. Особенно если их снимает умелый фотограф, а модель правильно подобрала образ и подчеркнула свои достоинства макияжем. Эксперты дали полезные советы, как сделать правильный макияж для идеальных черно-белых фото.

Первый совет для ч/б фотосессии – лучше отдать предпочтение монохромному макияжу в натуральной гамме. В таком случае на фотографиях будут видны тёмные и светлые оттенки, а лицо станет более контрастным.

Черно-белый портрет будет смотреться эффектнее, если не забыть о контуринге лица. Для этого под глаза нанесите корректор чуть светлее цвета кожи по форме треугольника и мягко втушуйте края в тональный крем. Также можно мягко "подсветить" центр лба, спинку носа, ямочку над подбородком.

Стоит помнить, что черно-белые фотографии требуют более жёсткого света. Поэтому нужно выбирать кремовые продукты, которые лучше растушевываются и не будут подчёркивать поры или пушок на фотографиях.

Область под скулой, височные впадины, линию челюсти и область под подбородком визажисты советуют затемнить с помощью темного корректора - можно использовать как сухой, так и кремовый. Главное – сделать тушевку дымчатой, без пятен и явных полос, так как они станут очень заметны в черно-белой версии фотографии.

При подготовке к черно-белой фотосессии можно обойтись без румян - они либо не будут заметны вообще, либо создадут эффект "грязи" на лице. Блестящий хайлайтер также не пригодится – его сияющая текстура может стать похожей на белую пыль на лице.

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Сделайте акцент на брови – тщательно прокрасьте волоски с помощью теней или карандаша. При этом не используйте слишком темный оттенок средства. Аккуратно заполните все пустоты, чтобы на черно-белой фотографии брови не имели пробелов, а затем уложите их прозрачным гелем для бровей.

Что касается макияжа губ, то нет смысла использовать ярко-алую помаду или помаду цвета фуксии – на черно-белой фотографии такие оттенки будут выглядеть серыми и блеклыми Подчеркните губы помадой натурального оттенка – например, коричневатой. Также забудьте о блесках для губ на черно-белой фотосессии. Для создания более драматичного образа, сделайте акцент на губы с помощью темной помады – бордовой, сливовой, темно-коричневой.

На черно-белых фотографиях очень эффектно выглядят графичные элементы. Поэтому смело можете нарисовать себе стрелки - классические или более длинные и выразительные.

Цветовая гамма для черно-белой фотосессии

Помните: любые оттенки на черно-белом фото будут выглядеть иначе. Светлые – белыми, средние – серыми, а темные – черными. Так что если вы выберите, например, темно-коричневые смоки и винную помаду – на фотографии они получатся совершенно одинаковыми – то есть черными. Поэтому темные оттенки стоит выбирать только для одной зоны. Иначе на фотографиях макияж будет перегружен черными пятнами.

Также визажисты советуют отказаться и от использования разных оттенков одинаковой интенсивности. На фотографии контраста между, например, серым и бежевым видно не будет, поэтому вы только зря потратите время.

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