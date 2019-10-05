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Шэг – самая удачная женская стрижка 2019, которая не требует укладки – 40 фото

5 октября 2019, 07:16

Главное в стрижке шэг – филировка, которая и отличает ее от всех остальных. Главред собрал новые фото стрижки шегги из популярного паблика Инстаграм.

  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram
  • Шэг - модная стрижка для любого возраста Instagram

В стрижке самое главное, чтобы она не надевала кандалы, а наоборот – позволяла чувствовать себя уверенно и свободно. Стрижка шег, шэг или шегги – кому как больше по душе – одна из немногих, которая дарит именно то неповторимое ощущение легкости и непринужденности.

Стрижка шег – по своей сути – это разлохмаченные, как бы непричесанные волосы.

Шегги – это когда растрепана вся голова, или только виски, или только челка, или только затылок, или отдельные пряди.

Главное в стрижке шэг – филировка, которая и отличает ее от всех остальных.

Стрижка шегги стала популярной благодаря практичности, ведь она очень проста в укладке.

А эффектности у стрижки шэг хоть отбавляй, именно поэму уже несколько лет подряд шегги – в числе фаворитов.

Главред собрал новые фото стрижки шег из популярного паблика Инстаграм.

Стрижка шегги осень-зима 2019-2020: особенности

Шэг – это стрижка волос отдельными участками и обязательная филировка прядей. Отметим, при этом сам процесс стрижки волос выполняется в хаотическом порядке.

Стрижка шегги отлично омолаживает образ и отвлекает внимание от внешних видимых недостатков, в частности, отдельные пряди могут скрыть морщинки.

Стрижка шег на короткие волосы – как правило, выполняется с асимметричной челкой.

Стрижка шегги на средние волосы получается самой удачной, ведь легкие небрежные локоны выглядят завораживающе. Шег на средние волосы стилисты советуют дополнить рваной или прямой челкой. При этом вполне допустимо, чтобы челки не было вообще.

Стрижка шегги 2019: кому подходит

Шегги подходит для любого возраста. Девушек шег делает более взрослыми, женщин постарше – более молодыми.

Шэг в умелых руках мастера способна вытянуть круглое личико и расширить узкое, создав объем по сторонам.

Шег могут выбирать обладательницы и прямых волос, и кудрявых.

Не бойтесь свободы, бунта, будьте смелыми, как рокеры 70-х, которые подарили миру укладку волос в стиле шэг. Позвольте ветру перемен взлохматить свои волосы и душу, сделав шаг навстречу чему-то новому, но обязательно прекрасному, красивому и вдохновляющему.

Читайте такжеАсимметричный боб – стильная женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фотоНапомним, ранее сообщалось, модная стрижка лисий хвост на длинные волосы – прекрасный вариант для тех, кто хочет сохранить длину волос, но нужно убрать секущиеся кончики. Стрижка лисий хвост сразу добавит динамики и волосы будут казаться объемными.

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