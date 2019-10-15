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Стрижка пикси на короткие волосы - модная женская стрижка 2019 с омолаживающим эффектом - фото

15 октября 2019, 15:00

Короткая стрижка пикси – очень женственна, она делает лицо свежим, а черты лица - мягкими. Главред собрал самые модные варианты стрижки пикси из Instagram.

  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram
  • Пикси - модная короткая стрижка 2019 Instagram

Когда хочется сбросить груз всего лишнего, что мешает идти вперед, опять радоваться жизни и ощущать себя счастливой, можно пойти в парикмахерскую и срезать волосы, сделав короткую стрижку пикси, которая, словно свет в конце тоннеля, вдохновит на новые победы и подарит такое необходимое в современном мире ощущение уверенности в себе.

При этом короткая стрижка пикси – очень женственна, она делает лицо свежим, а черты лица - мягкими, поэтому потрясающий омолаживающий эффект гарантирован.

Женская стрижка пикси – это чуть больше волос на макушке и чуть меньше на затылке, по желанию может быть косая удлиненная челка.

Стрижка пикси привлекательна еще тем, что в зависимости от укладки она идеально подходит под любой образ и стиль – спортивный, романтичный или строгий.

Главред собрал самые модные варианты стрижки пикси из Instagram.

Модная женская стрижка пикси 2019: особенности

Стрижка пикси – это не что-то постоянное. Стилисты советуют экспериментировать с челкой и подобрать тот вариант, который более всего подойдет к типу лица. Челка может быть короткой, рваной, удлиненной, асимметричной и косой.

В 2019 году в моде стрижка пикси с выбритым виском – это безумно стильно, вызывающе и сильно!

Самая модная пикси – это очень короткая пикси. Если уже решились на короткую стрижку, то лучше отдать предпочтение самому короткому варианту.

Удлиненная пикси – для тех, кто хочет оставить объем на затылке.

Даже самая короткая пикси требует укладки – поэтому вооружитесь как минимум феном и пенкой для укладки волос. Укладка превращает пикси в маленький шедевр.

Стрижка пикси: кому идет и кому не подходит

Пикси на короткие волосы хорошо смотрится на густых, тонких, прямых волосах. В то же время  кудряшкам стилисты стрижку пикси не советуют, ведь укладка волос станет для них настоящей проблемой.  

Стрижка пикси не рекомендована обладательницам круглого лица, ведь она может сделать его еще более круглым.

Для всех остальных стрижка пикси может стать красивой находкой, которая сделает образ незабываемым.  

И еще. На окрашенных волосах стрижка пикси выглядит нереально красиво.

Читайте такжеКарамельный блонд – самое модное окрашивание волос 2019, которое идет всем - 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, каре до подбородка – эффектная женская стрижка 2019 с особым шармом. Стрижка каре до подбородка как никакая другая требует аккуратной работы мастера - в этом ее главный секрет. Чаще всего этот вариант каре идет без челки, но ее тоже никто не запрещал, поэтому, при желании, можно сделать и легкую прямую челку.

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Сейчас вы просматриваете новость «Стрижка пикси на короткие волосы - модная женская стрижка 2019 с омолаживающим эффектом - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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