Эксперты дали 10 советов, как правильно мыть голову

Эксперт рассказала, как правильно мыть волосы / Freepik

Мытье головы - по сути, автоматический процесс, для всех это дело привычное и понятное. Однако, такое простое действие мы можем выполнять с ошибками, а они могут привести к выпадению волос, их ломкости, истончению, сечению кончиков, и ухудшению состояния кожи головы.

Главред разузнал, как правильно мыть голову, как профессионал, чтобы волосы выглядели ухоженными, шелковистыми, а самое главное - здоровыми.

Как правильно мыть голову:

1. Волосы нужно мыть по мере загрязнения. Не нужно "переучивать" волосы на мытье раз в неделю, если у вас жирный тип кожи головы. Этим вы только спровоцируете выпадение волос или заработаете проблемы с кожей.

2. Перед мытьем волосы нужно обязательно прочесать, иначе во время мытья они могут спутаться еще сильнее. Разобрать волосы после без потерь не получится. Можно также использовать любое увлажняющее несмываемое средство для облегчения расчесывания.

3. Перед нанесением шампуня волосы нужно хорошенько намочить водой. Вода должна быть комфортной температуры. Не слишком горячая, не слишком холодная. Горячая вода портит качество волос и состояние кожи головы.

4. Шампунь наносится только на кожу головы, образовавшаяся пена распределяется по всей длине волос. Шампунь нужно наносить 2 раза. Если вы моете волосы каждый день, то можно наносить шампунь 1 раз.

Шампунь выбираем по типу кожи головы. Если у вас смешанный тип (жирная кожа и сухие волосы), то шампунь стоит выбирать нейтральный, чтобы не пересушить длину волос.

5. После шампуня, обязательно нужно наносить уход (кондиционер/бальзам/маску), чтобы закрыть раскрывшиеся во время мытья чешуйки волос.

6. Смывать уход и завершать процесс мытья нужно слегка прохладной (не ледяной) водой для придания блеска и шелковистости волосам.

7. Не стоит заворачивать волосы в тугой тюрбан из полотенца или выжимать и выкручивать их. Достаточно просто промокнуть махровым или хлопковым полотенцем.

8. После мытья, на влажные, слегка подсушенные волосы можно нанести любой несмываемый уход (спрей, крем, масло, флюид).

9. Влажные волосы не расчесываем, а ждем, когда они подсохнут. Затем аккуратно разбираем руками и приступаем к сушке (феном или ждем, когда высохнут естественным путем).

10. После того, как волосы высохнут на 70%, можно их прочесать расческой.

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