Модные женские стрижки на средние волосы: итальянка, каскад и удлиненное каре – 45 фото

Лидерами среди женских стрижек на средние волосы в 2019 году стали каскад на средние волосы, удлиненное каре и стрижка итальянка.
Когда длинные волосы кажутся тяжелым бременем, а короткая стрижка - слишком радикальным шагом, при этом изменения нужны, как глоток свежего воздуха в безумно жаркий день, лучшим решением станет стрижка на средние волосы.
Стрижки средней длины пользуются наибольшим спросом у женщин, так как они оставляют широкое поле для действий – и косу, при желании, можно заплести, и завязать модную мальвинку, и создать шикарную вечернюю прическу.
Самой главной особенностью стрижек на средние волосы в 2019 году стала асимметрия, которая освежает лицо, стильная небрежность локонов, которая делает образ естественным, и многослойность, дарящая такой желанный объем.
Лидерами среди женских стрижек на средние волосы в 2019 году стали каскад на средние волосы, удлиненное каре и стрижка итальянка.
Эти три стрижки покорили модный олимп благодаря универсальности – и удлиненное каре, и каскад, и итальянка идут большинству женщин. И даже прихотливые модницы успели оценить удобство и беспроигрышность каре, каскада и итальянки на средние волосы.
Модная стрижка каскад на средние волосы
Средний каскад - очень практичный вид стрижки, который позволяет сохранить общую длину волос, но в тоже время помогает изменить образ. Только не перепутайте каскад со стрижкой лесенка, и обязательно уточните своему мастеру, что именно вы хотите.
Двойной каскад на средние волосы – идеальное решение для обладательниц острого подбородка и тех, кто хочет откорректировать овал лица. Лучше варианта и не придумаешь!
Стрижка каскад с челкой – это классический вариант плюс косая челка, но ни в коем случае не прямая! При этом учтите, если у вас густые волосы, челка будет лишней - визуально она только увеличит голову.
Рваный каскад, как правило, выбирают дерзкие девушки, а также школьницы.
Модный каскад – это волнистые пряди, локоны и разнообразные завитушки. Не бойтесь проявлять фантазию, и будете выглядеть шикарно.
Модная стрижка удлиненное каре на средние волосы
Удлиненное каре без челки – фантастический вариант стрижки, который идет всем без исключения.
Удлиненное каре с челкой подразумевает тот вид челки, который вам по душе. Но чтобы гарантировано быть, как говорят, в тренде, выбирайте косую челку – именно она сейчас в моде.
Сильно удлиненные передние пряди – неповторимое решение для волос средней длины, достигающих уровня плеч. Затылок при этом короткий.
Градуированное удлиненное каре – настоящая находка для обладательниц волнистых волос. Это компиляция каре и каскада, и подразумевает филировку прядей.
Стильная стрижка итальянка на средние волосы
Изюминкой стрижки итальянка (иногда ее называют аврора) является своеобразная "шапка", которая, собственно, призвана оформить силуэт прически.
Стрижка итальянка легко создает дополнительный объем волосам. А идеальной длиной "итальянка" считает среднюю.
Прическа выполняется в технике каскадной стрижки – волосы по всей длине выстригаются ступеньками.
Итальянская женская стрижка хорошо "дружит" с разного рода челками. При этом, обратите внимание, что в сезоне осень-зима 2019-2020 в моде косая челка и рваная челка.
Главред собрал самые свежие варианты стрижек каскад, итальянка и каре на средние волосы из Инстаграм. Выбирайте ту, которая вам ближе по настроению, слушайте свое сердце и будьте красивыми, ведь красота делает женщин сильными и уверенными в себе.
Читайте такжеБританка – самая удачная мужская стрижка 2019, которая идет всем - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка боб-каре стала безусловным хитом в 2019 году. Боб-каре можно даже назвать королевой женских стрижек, ведь она как никакая другая подходит абсолютно всем. Стрижка боб-каре – это модная стрижка 2 в 1, соединившая в себе классическое каре и боб, который добавляет легкости, изящности и свободы.