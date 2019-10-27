Модные женские стрижки на средние волосы: итальянка, каскад и удлиненное каре – 45 фото

Когда длинные волосы кажутся тяжелым бременем, а короткая стрижка - слишком радикальным шагом, при этом изменения нужны, как глоток свежего воздуха в безумно жаркий день, лучшим решением станет стрижка на средние волосы.

Стрижки средней длины пользуются наибольшим спросом у женщин, так как они оставляют широкое поле для действий – и косу, при желании, можно заплести, и завязать модную мальвинку, и создать шикарную вечернюю прическу.

Самой главной особенностью стрижек на средние волосы в 2019 году стала асимметрия, которая освежает лицо, стильная небрежность локонов, которая делает образ естественным, и многослойность, дарящая такой желанный объем.

Лидерами среди женских стрижек на средние волосы в 2019 году стали каскад на средние волосы, удлиненное каре и стрижка итальянка.

Эти три стрижки покорили модный олимп благодаря универсальности – и удлиненное каре, и каскад, и итальянка идут большинству женщин. И даже прихотливые модницы успели оценить удобство и беспроигрышность каре, каскада и итальянки на средние волосы.

Модная стрижка каскад на средние волосы

Средний каскад - очень практичный вид стрижки, который позволяет сохранить общую длину волос, но в тоже время помогает изменить образ. Только не перепутайте каскад со стрижкой лесенка, и обязательно уточните своему мастеру, что именно вы хотите.

Двойной каскад на средние волосы – идеальное решение для обладательниц острого подбородка и тех, кто хочет откорректировать овал лица. Лучше варианта и не придумаешь!

Стрижка каскад с челкой – это классический вариант плюс косая челка, но ни в коем случае не прямая! При этом учтите, если у вас густые волосы, челка будет лишней - визуально она только увеличит голову.

Рваный каскад, как правило, выбирают дерзкие девушки, а также школьницы.

Модный каскад – это волнистые пряди, локоны и разнообразные завитушки. Не бойтесь проявлять фантазию, и будете выглядеть шикарно.

Каскад на средние волосы / Instagram

Модная стрижка удлиненное каре на средние волосы

Удлиненное каре без челки – фантастический вариант стрижки, который идет всем без исключения.

Удлиненное каре с челкой подразумевает тот вид челки, который вам по душе. Но чтобы гарантировано быть, как говорят, в тренде, выбирайте косую челку – именно она сейчас в моде.

Сильно удлиненные передние пряди – неповторимое решение для волос средней длины, достигающих уровня плеч. Затылок при этом короткий.

Градуированное удлиненное каре – настоящая находка для обладательниц волнистых волос. Это компиляция каре и каскада, и подразумевает филировку прядей.

Удлиненное каре / Instagram

Стильная стрижка итальянка на средние волосы

Изюминкой стрижки итальянка (иногда ее называют аврора) является своеобразная "шапка", которая, собственно, призвана оформить силуэт прически.

Стрижка итальянка легко создает дополнительный объем волосам. А идеальной длиной "итальянка" считает среднюю.

Прическа выполняется в технике каскадной стрижки – волосы по всей длине выстригаются ступеньками.

Итальянская женская стрижка хорошо "дружит" с разного рода челками. При этом, обратите внимание, что в сезоне осень-зима 2019-2020 в моде косая челка и рваная челка.

Стрижка итальянка на средние волосы / Instagram

Главред собрал самые свежие варианты стрижек каскад, итальянка и каре на средние волосы из Инстаграм. Выбирайте ту, которая вам ближе по настроению, слушайте свое сердце и будьте красивыми, ведь красота делает женщин сильными и уверенными в себе.

Читайте такжеБританка – самая удачная мужская стрижка 2019, которая идет всем - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка боб-каре стала безусловным хитом в 2019 году. Боб-каре можно даже назвать королевой женских стрижек, ведь она как никакая другая подходит абсолютно всем. Стрижка боб-каре – это модная стрижка 2 в 1, соединившая в себе классическое каре и боб, который добавляет легкости, изящности и свободы.