Каре на ножке – восхитительная женская стрижка 2019-2020 с эффектом омоложения - 40 фото

Среди множества женских стрижек есть стрижки с характером. Женская стрижка каре на ножке – как раз из числа особенных – она на фоне других выглядит безумно романтично и элегантно.

Окутана загадочностью и шармом, женская стрижка каре на ножке делает образ неотразимым и очень стильным.

Каре на ножrе – это минимум волос на затылке, весь объем – на макушке, до ушей и чуть ниже.

Стрижка каре на ножке не выходит из моды уже несколько десятков лет. Меняются акценты, челка, но стрижка все так же популярна.

Каре на ножке подходит и девушкам, и женщинам постарше, при этом одних эта удивительная и восхитительная стрижка делает более взрослыми и обаятельными, других – отлично молодит.

Каре на ножке 2019-2020: главные особенности

Модное каре на ножке 2019-2020 – это и вариант с удлиненными передними прядями, и короткая версия.

Каре на ножке выгодно подчеркивает объем, поэтому красиво смотрится и на густых волосах, и на тонких.

Модное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – тут главное подобрать ту челку, которая подойдет к вашей форме лица.

При этом обратите внимание, что лучшые челки для стрижки каре на ножке в сезоне осень-зима 2019-2020 – прямая, косая и градуированная. Остальные варианты – скорее исключение из правил, нежели тренд.

Модное каре на ножке: кому подходит

Короткая стрижка каре на ножке – идеально подходит обладательницам круглого, овального и продолговатого лица.

Короткое каре на ножке красиво смотрится на волосах любой структуры, и даже на волнистых.

Каре на ножке с удлиненными прядями подходит всем. При этом длину передних прядей можно сделать настолько длинной, насколько вам нравится – таким образом не будет никакого дискомфорта после посещения салона красоты, ведь длинна спереди не будет слишком короткой.

Каре с удлиненными прядями – хорошее решение для обладательниц квадратного лица.

Для обладательниц удлиненного лица стилисты советуют каре на ножке делать немножко лохматым.

Модная стрижка каре на ножке: как укладывать

Укладка модной стрижки каре на ножке не потребует особых усилий, если саму стрижку выполнил профи.

Нужно на влажные волосы нанести спрей или пенку для укладки.

Потом в ход идет круглая щетка и фен – волосы следует хорошо высушить, в ходе сушки вытягивать.

Чтобы образ получился завершенным и роскошным, нужно щипцами уложить кончики. Завить во внутрь или от лица.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов стрижки каре на ножке из Инстаграм.

Читайте такжеСиние и голубые волосы – новое модное окрашивание волос 2019 – 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, лидерами среди женских стрижек на средние волосы в 2019 году стали каскад на средние волосы, удлиненное каре и стрижка итальянка. Стрижки средней длины пользуются наибольшим спросом у женщин, так как они оставляют широкое поле для действий – и косу, при желании, можно заплести, и завязать модную мальвинку, и создать шикарную вечернюю прическу.