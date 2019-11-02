Французский боб с челкой – трендовая женская стрижка 2019, которая идет всем - фото

Модная женская стрижка боб с челкой родилась во Франции, стране вечной романтики и любви.

Неординарная, очень запоминающая, с нотками загадочности, женская стрижка боб с челкой впервые была замечена столетие назад на танцовщицах кабаре.

А вот настоящую популярность стрижка боб с челкой обрела после того, как на нее положила глаз всемирно известная кутюрье Коко Шанель.

В 2019 году женская стрижка боб с челкой переживает настоящий ренессанс, при этом главными особенностями стрижки все так же остались объем и четкие контуры.

Стрижка боб с челкой обладает невероятным эффектом, который позволяет ее "подогнать" под личико любой формы. Вся сила – в длине волос.

Французский боб с челкой 2019: на что обратить внимание

Ровно срезанная челка – обязательный элемент боба с челкой от Коко Шанель. Ровная челка благодаря контрасту с боковыми прядями визуально делает лицо тоньше, а грубые черты лица делает более мягкими.

Модный французский боб с челкой – это короткий затылок или красивая "ножка", которая сделает акцент на шее, добавит образу элегантности и французского шарма.

Боб с челкой средней длины, когда пряди ниже подбородка, идеально подойдет обладательницам округлого и угловатого лица.

Удлиненный вариант стрижки французский боб с челкой, когда длина боковых прядей доходит до плеч, не особо привередлив, и сногсшибательно выглядит на всех женщинах.

Боб с челкой в стиле грандж – один из самых модных вариантов стрижки. Боб с челкой грандж - это легкая лохматость, которая дарит ценное ощущение свободы, непринужденности и раскованности.

Модная стрижка французский боб с челкой: кому идет

Не слушайте тех, кто говорит, что боб с челкой – для женщин за 40 лет. Зарубежный сегмент Instagram пестрит фотографиями модниц, которые запечатлели свою стрижку. Французский боб с челкой роскошно выглядит на девушках и женщинах любого возраста. Исключений нет. Все запреты только в наших головах.

Модный боб с челкой: как укладывать волосы в 2019 году

Стрижка боб с челкой во многом зависит от структуры волос. Если волосы густые и гладкие, достаточно просто высушить волосы и вытянуть их при помощи круглой щетки.

Лучшая укладка стрижки боб с челкой в 2019 – это эффект ее отсутствия, словно вы проснулись и сразу вышли по делам.

В 2019 году в моде легкие, едва заметные завитушки, которые без особых усилий превратят скучный боб с челкой и настоящий фейерверк эмоций.

Главред собрал самые свежие варианты стрижки френч боб с челкой из Инстаграм.

Читайте такжеСиние и голубые волосы – новое модное окрашивание волос 2019 – 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка каре на ножке не выходит из моды уже несколько десятков лет. Меняются акценты, челка, но стрижка все так же популярна. Каре на ножrе – это минимум волос на затылке, весь объем – на макушке, до ушей и чуть ниже.