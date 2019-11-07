Стрижки боб и лоб – самые модные женские стрижки 2019, которые сводят с ума - фото

По-настоящему классная стрижка – как фартовое платье, которое делает походку уверенной, взгляд – счастливым, а жизнь наполняет яркими красками.

В 2019 году бесспорными лидерами среди множества модных женских стали боб и лоб.

Стрижка боб и стрижка лоб – это облик уходящего года, его настроение, стиль и повадки.

При этом стилисты пророчат бобу и лобу популярность и в грядущем 2020 году, ведь они сводят с ума, меняют женщин и их жизни к лучшему.

Модная стрижка боб 2019: главные особенности

Стрижка боб в ее классическом варианте – это стрижка на подобии каре, но затылок намного короче тех прядей, который обрамляют лицо. Поэтому главной отличительной особенностью модной стрижки боб является затылок.

Стрижка боб 2019 – это и косая удлиненная челка, и ее полное отсутствие.

Стрижка боб универсальна. Она великолепно смотрится на прямых и на вьющихся волосах, подходит женщинам разных типов: и романтичным девушкам, и деловым женщинам, и светским львицам. При этом в каждом случае получится яркий и неповторимый результат.

Стрижка боб практична. В отличие от многих других стрижек, традиционный боб требует немного усилий по укладке и уходу и сохраняет форму в течение длительного времени.

Стрижка боб / Instagram

Модная стрижка лоб 2019: главные особенности

Женская стрижка лоб ((с англ. lob – long bob) – это одна из вариаций стрижки боб, которая в 2019 году стала безумно популярной. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей.

Стрижка лонг боб – это когда длина прядей варьируется в пределах нескольких сантиметров выше или ниже уровня ключиц.

В зависимости от формы и силуэта, а также челки, лоб всегда выглядит оригинально и неповторимо. При этом следует учесть, что в 2019 году в моде косая, градуированная и прямая челки.

Стрижку лоб выбирают те, кто хочет изменений, но не готов к короткой стрижке – удлиненные пряди спереди делают лицо более женственным, мягким и отлично маскируют скулы.

При этом стрижка на средние волосы лоб идет всем, вне зависимости от комплекции, возраста и статуса. Более того, лонг боб покорил сердца многих известных женщин во всем мире.

А еще стрижка на средние волосы лоб благодаря удлиненным прядям оставляет много места для фантазий на тему укладки волос и создания разных причесок – при желании можно сделать сногсшибательную вечернюю прическу.

Стрижка лоб / Instagram

Главред собрал фотогалерею модных и свежих вариантов самых популярных женских стрижек 2019 лоб и боб из Инстаграм.

Читайте такжеСтрижка гаврош – самая креативная женская стрижка, которая опять в моде - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка каре настолько нравится женщинам, что она изменилась до неузнаваемости. Сегодня существует много вариантов каре, и один из них – каре на каскад – для тех, кто хотел каре, но не любит четких ровных линий среза.

Каре на каскад – это модная женская стрижка, которая соединила в себе классическое каре и каскад – стрижку свободную, порой с рваными кончиками и прядями разной длины.