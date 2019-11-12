  1. Главная
  3. Мода и красота

Деревянная, с натуральным ворсом или пластмасса: эксперт дал совет в выборе расчески

12 ноября 2019, 21:02

Денис Прокопович отметил, то уход за волосами начинается с выбора расчесывающего средства .

Как выбрать расческу
Как выбрать расческу / sohu.com

Некачественные расчески, заколки и резинки могут не только испортить прическу, но и сильно запутать или даже вырвать волосы.

Трихолог Денис Прокопович отметил, то уход за волосами начинается с выбора расчесывающего средства и рассказал, как выбрать именно то средство, которое принесет пользу волосам.

Деревянные расчески.

Гребень из дерева имеет свои плюсы, а именно это природный материал, и он имеет небольшие размеры. Он очень легко распределят маску или бальзам по прядям. Кроме того, он подойдет для расчесывания влажных волос.

В то же время у него есть неоспоримые минусы. Во –первых никто не знает, как это дерево было изначально обработано, поэтому могут появиться трещины и заусеницы, а также хорошо размножаются бактерии или грибок. Помимо этого, гребешки могут делать из пород дерева, имеющих стойкий запах, что может вызвать аллергию.

Расчески с натуральной щетиной

Расчески с натуральной щетины хорошо расчесывают редкие и тонкие волосы, но неоспоримым минусом является обработка таких расчесок.

Такие средства после каждого расчесывания необходимо очищать от скопившихся волос, потому что любой натуральный ворс, как губка, на нем могут размножаться микробы, что приводит к дерматитам и раздражениям кожи.

Расчески из полимерных материалов

Пластмассовые расчески экологически чище, чем изделия из натуральных материалов из-за обработки натуральных изделий. Также в таких расческах не так интенсивно размножаются бактерии.  

Как ухаживать за расческой:

  • после каждого расчесывания очищать;
  • раз в неделю промыть в мыльной воде;
  • не хранить возле нагревающихся поверхностей или приборов в помещениях с высокой влажностью;
  • если на деревянной расческе появились трещины, то ее необходимо заменить;
  • менять расческу раз в три месяца.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, как правильно мыть голову, чтобы не навредить волосам.

видео уход волосы советы
Сейчас вы просматриваете новость «Деревянная, с натуральным ворсом или пластмасса: эксперт дал совет в выборе расчески». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:25
"Оступился": расчленивший аспирантку профессор шокировал циничным заявлением
21:24
Вятрович рассказал, чем именно займется в Раде
21:24
Финансовый крах, смерть иллюзий: кого гороскоп на завтра предупредил об угрозах
21:04
Мирное решение конфликта на Донбассе: спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ сделал важное заявление
21:02
Деревянная, с натуральным ворсом или пластмасса: эксперт дал совет в выборе расчески Видео
20:58
СБУ сорвало гнусную провокацию ФСБ против украинской армии: подробности
20:16
Бакшыш в размере 150 тысяч долларов: в Офисе президента задержали чиновницу Видео
20:08
"Начинаю бороться": у известной украинской телеведущей нашли серьезную болезнь
19:43
"Особый статус Донбасса": в РФ заистерили и выдвинули Украине новые требования Видео
19:37
Нардеп из СН подтверждал давление Байдена на Порошенко ради увольнения Шокина
19:26
Шаг к началу борьбы с пакетами: Рада одобрила важный документ
19:07
Возле блокпоста боевиков "ДНР" произошел кровавый инцидент: все подробности
19:05
Бойцы ВСУ рассказали о новой подлой тактике русских на Донбассе - видео Видео
18:35
Встреча Путина и Зеленского: журналист раскрыл план Кремля
18:34
"Недостаточно жестко": Зеркаль рассказала о привлечении Путина к ответственности
18:33
На росТВ у Соловьева побредили о дате гражданской войны в Украине
18:11
Рандеву Зеленского и Путина в Казахстане: Пристайко объяснил, почему оно не состоится
18:05
Жена врет: всплыли подробности состояния Михаэля Шумахера
17:56
"По дурости": Арахамия выгородил "спалившехся" на кнопкодавстве "слуг народа"
17:54
Последний прыжок, перекрытый мост через Днепр: в Кременчуге случилось ужасное ЧП
17:44
Миссия МВФ возобновит работу в Украине
17:43
"Неверный диагноз": всплыли подробности лечения Заворотнюк Видео
17:30
Самые удачные женские стрижки на длинные волосы: каскад, лесенка и удлиненный боб - фото Фото Видео
17:24
На Херсонщине экс-учитель химии "нахимичил" и лишился пальцев
17:23
"Два – три года": в Слуге народа высказались о выборах на Донбассе
17:20
"Дело до суда": Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской Видео
17:20
Вятрович заменит жену Луценко в Раде
17:00
Все препятствия на пути к встрече Зеленского, Путина, Меркель и Макрона сняты - Олифер
16:52
"На сутках был": появились шокирующие детали стрельбы в метро Харькова Видео
16:50
Гороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губу
16:40
Жителям ОРДЛО выгодно говорить, что Украина должна всем и каждому - философ
16:21
Новый скандал в Раде: поборник чистоты голосования попался на кнопкодавстве Видео
16:10
"Не подливать масла в огонь": Кулеба дал совет по США
16:02
"Победа со счетом 5:0": Россия ответит за крушение MH17 и финансирование терроризма в Крыму - МИД Украины Видео
15:35
Как остановить Путина: датский журналист "дал рецепт"
15:33
"Лучше внутри трахаться": Арахамия рассказал о "договорняках" в Раде
15:32
Соник 2020: дата выхода, сюжет и трейлер экранизации игры Видео
15:22
Скандал с давлением на Зеленского: Трамп ответил критикам
15:21
Водная блокада захваченного Крыма: через несколько месяцев населению нечего будет пить
14:52
В метро Киева запретили попрошайничать и играть на музыкальных инструментах
14:50
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА: кто такой Синегубов
14:46
В деле питерского историка-расчленителя Соколова всплыл "украинский след"
14:27
"Прекратить говорить глупости": в России отреагировали на заявление Кулебы о санкциях
14:10
"Бандеровцы травят": пропагандист Соловьев впал в истерику из-за уголовных дел СБУ
13:59
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
13:57
"Радикально настроен": Арахамия рассказал о реакции Зеленского на секс-скандал
13:54
Кива в маске Джокера захватил Раду - видео Видео
13:43
Экс-гендиректору Укроборонпрома сообщили о подозрении: в САП раскрыли детали
13:39
Первый шаг в борьбе за инвестиции: в СУП сообщили о снижении цен на электроэнергию
13:28
Громкие задержания в Национальном банке: Смолий вынуждено прервал командировку Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять