Деревянная, с натуральным ворсом или пластмасса: эксперт дал совет в выборе расчески

Как выбрать расческу / sohu.com

Некачественные расчески, заколки и резинки могут не только испортить прическу, но и сильно запутать или даже вырвать волосы.

Трихолог Денис Прокопович отметил, то уход за волосами начинается с выбора расчесывающего средства и рассказал, как выбрать именно то средство, которое принесет пользу волосам.

Деревянные расчески .

Гребень из дерева имеет свои плюсы, а именно это природный материал, и он имеет небольшие размеры. Он очень легко распределят маску или бальзам по прядям. Кроме того, он подойдет для расчесывания влажных волос.

В то же время у него есть неоспоримые минусы. Во –первых никто не знает, как это дерево было изначально обработано, поэтому могут появиться трещины и заусеницы, а также хорошо размножаются бактерии или грибок. Помимо этого, гребешки могут делать из пород дерева, имеющих стойкий запах, что может вызвать аллергию.

Расчески с натуральной щетиной

Расчески с натуральной щетины хорошо расчесывают редкие и тонкие волосы, но неоспоримым минусом является обработка таких расчесок.

Такие средства после каждого расчесывания необходимо очищать от скопившихся волос, потому что любой натуральный ворс, как губка, на нем могут размножаться микробы, что приводит к дерматитам и раздражениям кожи.

Расчески из полимерных материалов

Пластмассовые расчески экологически чище, чем изделия из натуральных материалов из-за обработки натуральных изделий. Также в таких расческах не так интенсивно размножаются бактерии.

Как ухаживать за расческой:

после каждого расчесывания очищать;

раз в неделю промыть в мыльной воде;

не хранить возле нагревающихся поверхностей или приборов в помещениях с высокой влажностью;

если на деревянной расческе появились трещины, то ее необходимо заменить;

менять расческу раз в три месяца.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, как правильно мыть голову, чтобы не навредить волосам.