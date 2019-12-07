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Самая модная короткая женская стрижка 2020 - пикси: свежий взгляд на прическу, 34 фото

7 декабря 2019, 15:30

Стрижка пикси в ее вариации на зиму-весну 2020 – это выбритые виски, или один выбритый висок, или выбритый затылок.

  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram
  • Женская стрижка пикси 2020 Instagram

Женские стрижки постоянно меняются, как, собственно, и сами женщины. И этом нормально, ведь модная стрижка должна учитывать тенденции времени.

Короткая женская стрижка пикси начиная с 1953-х года, когда на экраны вышел фильм Римские каникулы с Одри Хёпберн – сногсшибательной девушкой с короткими волосами – пережила множество изменений.

Спустя два года стрижка пикси стала еще более короткой благодаря американской актрисе Ширли Маклейн, которая объясняла свой успех и получение Оскара именно стрижкой.

Ультракороткая пикси прославила главную героиню фильма Здравствуй, грусть - актрису Джин Сиберг в 1958 году.

С тем пор прическа пикси появилась на головах многих знаменитых женщин и изменилась до неузнаваемости. Неизменной осталась только длина и невероятная энергетика, которую излучают все, кто решился постричь волосы коротко, и, тем самым, изменить свою жизнь.

Главред узнал, какой стала стрижка пикси 2020 и собрал красивые фотографии из любимого паблика модниц Инстаграм.

Стрижка пикси на короткие волосы 2020: особенности

  • Стрижка пикси в сезоне зима-весна 2020 тоже будет выглядеть немножко иначе, чем в предыдущих сезонах.
  • Во-первых, модная стрижка пикси просто-таки вымогает, чтобы волосы стали яркими, например, были покрашены в розовый цвет, который как раз в тренде.
  • Более того, всевозможные комбинации оттенков розового только приветствуются. Блондинкам советуют клубничный блонд. Также можно шевелюру под стрижку пикси покрасить в шоколадный цвет, красный, сливовый.
  • Модная стрижка пикси зима-весна 2020 – это выбритые виски, или один висок, или затылок.
  • В моде ровная челка, с легкими рваными элементами, а также косая челка, которая визуально делает лицо более изящным и узким.
  • Кстати, кудряшки – еще одна особенность стрижки пикси 2020. Если волосы кудрявые от природы – вам повезло, а если нет – бигуди в помощь. Кучерявая удлиненная челка сделает вас сногсшибательной красоткой.  
  • Одним из модных вариантов пикси является стрижка пикси-боб, которая, как можно понять из названия, является сочетанием пикси и боба.  Пикси-боб 2020 – это объем волос с одной стороны и косой пробор. В основе стрижки пикси-боб - многослойность и объем прядей.

Короткая стрижка пикси 2020: кому идет

Стрижка пикси для тонких волос – идеальное решение, ведь она визуально добавляет волосам роскошного объема.

Стрижка пикси для круглого лица в идеале должна идти в комплекте с короткой чёлкой.

А вот обладательницам квадратного лица лучше обратить внимание на варианты с удлиненными челочками.

Возраст значения не имеет, ведь одним из главным преимуществ короткой стрижки пикси является то, что она отлично молодит. Именно поэтому стрижка пикси 2020 для женщин 50 + станет палочкой-виручалочкой, которая уберет годы, а для девушек стрижка пикси – возможность произвести впечатление, продемонстрировать характер и показать внутреннюю силу.

И небольшой бонус – пикси на зиму очень удобная, ведь даже шапка не испортит эту невероятно красивую прическу.

Стрижка пикси 2020: укладка

Наступающий 2020 год привносит в парикмахерское искусство очень важный тренд – лохматость уходит у прошлое. Именно поэтому важна красота линий, что и следует учитывать при укладке прически пикси.

Для укладки стрижки пикси 2020 нужен фен и пена для укладки.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый простой и красивый маникюр на Новый год и зимний френч - фотоНапомним, ранее сообщалось, на период отращивания волос следует отказаться от окрашивания волос, наращивания волос и всевозможных химических воздействий.

Чтобы быстро отрастить волосы, следует организовать им дополнительное увлажнение и питание.

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