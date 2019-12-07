  1. Главная
  3. Мода и красота

Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фото

7 декабря 2019, 09:30

Синий цвет символизирует удачу, поэтому синий маникюр на Новый год 2020 будет как никогда кстати.

  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram
  • Красивый синий маникюр на Новый год 2020 Instagram

Синий маникюр стал одним из самых востребованных вариантов дизайна ногтей на зиму 2020.

А учитывая то, что синий цвет символизирует удачу, то синий маникюр на Новый год 2020 будет как никогда кстати, ведь удача – это то, чего мы друг другу желаем и сами хотим оказаться под ее лучами.

Важно учесть, что синий цвет – очень привередлив, и в маникюре сочетать его с другими цветами следует очень аккуратно.

Модный синий маникюр зима 2020 – это сочетание глубоких и нежных оттенков синего с белым и серебристым лаком.

Главред собрал самые красивые идеи и фото зимнего синего маникюра 2020 в фотогалерею.

Новогодний синий маникюр 2020

  1. Любой новогодний маникюр 2020 в год Крысы просто обязан сиять и радовать глаз, поэтому не скупитесь на всевозможные рисунки, которые подарят вам и окружающим настоящее праздничное настроение. Милая мышка на ногтях, забавный снеговик, смешной олень, звезды и снежинки – все это на зимних ногтях 2020 приветствуется.
  2. Ногти зима 2020 обожают серебристый оттенок, ведь наступающий новый год – это год Белой металлической Крысы, поэтому смело комбинируйте холодный синий с серебристым. При этом один-два ноготка было бы неплохо украсить новогодними рисунками, зимними узорами или стразами. Кстати, такие зимние ногти отлично впишутся даже в повседневный образ жизни.
  3. Красивый маникюр на зиму 2020 – это синий френч, слегка украшенный блестками или снежинками, при этом "улыбка" - то есть край ногтя – должна быть синей. Роскошный лунный маникюр синего цвета – это когда лунка или трендовый треугольник у основания ногтя заполняются контрастным или золотистым цветом  - хороший выбор для тех, кто ценит лаконичность.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый простой и красивый маникюр на Новый год и зимний френч - фотоНапомним, ранее сообщалось, самый простой маникюр с пеной мыльной или морской – это однотонный пенный маникюр. Черный маникюр или красный маникюр – наиболее удачные основы для дизайна ногтей  мыльными пузырями, при этом можно как все ноготки украшать пузырьками, так и несколько, что добавит некой загадочности образу.

новогодний маникюр зимний маникюр синий маникюр маникюр зима 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:23
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять
10:21
"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому" Видео
10:02
"Русский мир" в украинских школах мнение
09:49
Журналист рассказал о раковой опухоли России
09:40
"Крым начинают признавать российским": в России высмеяли "марш за Крым" Чубарова
09:30
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фото Фото
09:23
"Набег вандалов, вырубка вековых деревьев": в Сети пожаловались на беспредел в Крыму Фото
08:52
Переманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортами
08:49
Байден назвал одно большое желание Путина
08:41
Игра на повышение ставок: что означают новые инициативы власти по Донбассу мнение
08:30
Не говорить ОРДЛО и услышать переселенцев: Зеленский сделал резонансное заявление Видео
08:29
Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: вспышка гнева и отличное свидание
08:11
Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва Фото
07:59
"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжи
07:36
"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видео Видео
07:05
"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом Фото
06:57
Зе и Пу пролетают над Парижем мнение
06:32
Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат
06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов Фото
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня Видео
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять