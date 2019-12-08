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"Какой-то ужас, мир сошел с ума": в моду вошли страшные губы-осьминоги - фото

8 декабря 2019, 05:05

Новое устрашающее достижение (или провал!) пластической хирургии уже окрестили как губы дьявола.

В тренде губы-осьминоги / Instagram

Выражение "чем страшнее, тем моднее" придумали давно, но актуально оно и сегодня. Казалось бы, все со стороны отлично видят, что красиво, а что уродливо, при этом желающих превратить себя в настоящего фрика хватает.

Губы-осьминоги – новый тренд, при этом тренд странный и довольно отвратительный, который покорил тех, кто привык эпатировать и удивлять.

Мода на губы осьминоги появилась в конце ноября – модницы, по большей части российские, стали выкладывать в Инстаграм фотографии накачанных губ в виде щупалец осьминога.

Кстати, родина этих губ как раз Россия – их подарил миру косметолог без медицинского образования Емельян Брауде, которому больно захотелось прославиться.

К слову, это устрашающее достижение (или провал!) пластической хирургии уже окрестили как губы дьявола. Как вы уже, наверное, поняли, губы осьминоги создают при помощи ботокса.

Так что не удивляйтесь, и не падайте в обморок, если встретите где-нибудь на улице красотку с дурацкими губами – это не болезнь, и никакая заокеанская муха никого не укусила. Губы осьминоги – всего лишь дань моде 2020.

Справедливости ради приведем комментарии некоторых пользователей сети.

"Мир сошел с ума", - высказалась одна пользователь Сети.

"Мне эти губы напоминают силуэт летучей мыши. Не нравится!", - высказалась другая пользователь Сети.

"Я уже недели две хожу под впечатлением. Это какой-то ужас", - добавила еще одна пользователь Сети.

"Губки дьяволом, бровки домиком", -  подписала свое фото с губами дьявола девушка, которая их себе "смасстерила".

"Жжжжуть! Я бы, увидев, подумала, что губы дефлрмированы от герпеса", - высказалась свое мнение пользователь Сети.

"Я когда вижу такие губы не верю, что адекватный человек может себе сделать. Так что я в панику не впаду при виде фото таких губ у определенных личностей", - отметила в ужасе пользователь Сети.

"Страшно блин,какой то мудак с нездоровой психикой придумал эту дичь,причем мужчина!!нормальному мужику такие губехи вряд-ли понравятся.Т вообще кто его знает может он вообще маньяк этот бруадэ или как его там,даже знать не хочу,и всех женщин с такими губами будет насиловать и убиватьну а вдруг,типа пометил", - добвила Юлия Бембеева.

Также разметила фотографию новых губ пользователь Сети из Запорожья.

Читайте такжеСамая модная короткая женская стрижка 2020 - пикси: свежий взгляд на прическу, 34 фотоНапомним, ранее сообщалось, синий цвет символизирует удачу, поэтому синий маникюр на Новый год 2020 будет как никогда кстати. Модный синий маникюр зима 2020 – это сочетание глубоких и нежных оттенков синего с белым и серебристым лаком.

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