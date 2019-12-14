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Французский маникюр зима 2020: нежный новогодний маникюр френч с рисунком - фото

14 декабря 2019, 10:00

Учитывая то, что очень скоро Новый год белой металлической крысы, французский маникюр с рисунком стал бесспорным хитом в нейл-арте.

  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram
  • Французский маникюр на Новій год 2020 Instagram

Красивый маникюр френч всегда смотрится на ногтях безупречно. На первый взгляд, незамысловатый и сдержанный, модный дизайн ногтей в стиле френч 2020 поражает воображение и чарует новинками.

Французский маникюр – один из самых популярных видов маникюра на зиму 2020.

А учитывая то, что очень скоро Новый год белой металлической крысы, французский маникюр с рисунком стал бесспорным хитом в нейл-арте.

Отметим, одним из неоспоримых достоинств френча является то, но он роскошно смотрится на ногтях любой длины и формы. Кстати, в последнее время все более актуальным становится маникюр френч на короткие ногти 2020 – банально из-за морозов и холодов, когда все чаще хочется согреть руки и спрятать их в теплые перчатки.

Главред собрал топовые модные идеи зимнего французского маникюра из Инстаграм в фотогалерею.  

Зимний френч: красивый маникюр на Новый год 2020

Модный французский маникюр на Новый год 2020 – это классический френч и свитер на ногтях. Вообще вязанные ногти – это особенный новогодний маникюр, который дарит ощущения комфорта и уюта.  

Самый красивый новогодний маникюр 2020 – это ворох блеска, золотистый и серебристый лак и всевозможные стразы и украшения. Френч не исключение, поэтому украшайте ногти в стиле классического френча или цветного френча всем, что лично вам по душе.

Зима без снега – не зима, поэтому уже сейчас можете свой оригинальный французский маникюр зима 2020 "притрусить" снежинками. А еще добавьте мышку, звездочку, или новогодний узор, елочную игрушку или крохотного мишку в шапке деда мороза.

Запомните, зима – время чудес, и даже если вы в них не верите – позвольте себе улыбнуться, и вызвать тем самым улыбку у окружающих – сделайте свой французский маникюр особенным, праздничным и веселым.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый красивый красный новогодний маникюр 2020 - 36 фотоНапомним, ранее сообщалось, маникюр зима 2020 на короткие ногти – это обилие снежинок, звездочек и ярких новогодних персонажей на ногтях. Учитывая тот факт, что короткие ногти не слишком привлекают внимание, вы можете себе позволить воплотить на ногтях самые невероятные идеи дизайна ногтей 2020.

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