Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный маникюр зима 2020 - фото

Маникюр серебряного цвета – один из наиболее подходящих вариантов дизайна ногтей на Новый год 2020. Тем более, что согласно Китайскому календарю, наступающий год – это год белой металлической Крысы.

Отметим, что серебряный цвет – с точки зрения психологии – это воплощение женственности. Он ассоциируется с лунными светом, сиянием звезд, елочными игрушками, монетами и брызгами шампанского.

Именно поэтому серебряный маникюр зима 2020 поможет вам ощутить праздник сполна, независимо от того, какие у вас ногти - короткие или длинные.

Нежный новогодний маникюр с серебром – это маленькая сказка на ногтях, которая добавит образу загадочности, и призвана заставить вас поверить в свою заветную мечту и чудо.

При этом есть у красивого серебряного маникюра на зиму 2020 одно очень важное преимущество – этот цвет сияния снега в морозный день удачно впишется под любой наряд и даже подойдет для похода на роботу. Возраст тоже не помеха, важно умело и со вкусом подобрать украшения для ваших ногтей 2020.

Главред собрал самые модные идеи зимнего маникюра 2020 с серебром в фотогалерею.

Роскошный серебристый маникюр на Новый год 2020: модные идеи дизайна ногтей

1. Самый простой вариант зимнего дизайна ногтей с серебром – это делаете классический маникюр любого цвета, какой вам больше по душе, при этом один-два ноготка покрываете серебристым лаком. И все – даже без дополнительных украшений, намек на праздник создан. Лаконично, но красиво и ярко.

Хотя все же настоятельно рекомендуем не скупится на эмоции, и "поселить" на своих зимних ногтях одну-две снежинки или новогодние наклейки (либо рисунки) - деда мороза, снеговичка, оленя, елочную игрушку, звездочки, рукавички или елочку.

При этом полностью монохромный серебристый маникюр вряд ли будет хорошим решением слишком скучно и чересчур наляписто, если такие ногти дополнительно украсить.

Серебряный маникюр зима 2020 / Instagram

2. Чтобы получить необычный серебристый нейл-арт на Новый год 2020, можно использовать различную технику декора при помощи зеркальной втирки, фольги и наклеек. Можно также воспользоваться и специальной лентой, которая подчеркнет красоту ваших ногтей.

При этом украшать ногти на Новый год 2020 – обязательно! Речь идет об украшениях на новогоднюю тематику, к примеру, украсьте свой маникюр снежинками.

Серебряный маникюр зима 2020 / Instagram

3. Блёстки на зимних ногтях 2020 смотрятся очень изящно. Одним из модных трендов являются так называемые растяжки из блесток – то есть нужно стремиться к тому, чтобы количество блесток постепенно нарастало, начиная от основания ногтя к его окончанию. Подобный нейл-арт отлично смотрится в сочетании с нюдовыми ногтями, а таже чёрными и белыми.

Серебряный маникюр зима 2020 блестки / Instagram

4. Французский маникюр с серебром - потрясающий вариант для нового года. По сути, френч сам по себе – очень зимний вариант дизайна ногтей, а если добавить немножко серебра и снежинок – получится незабываемый и очень нежный маникюр зима 2020.

Серебряный маникюр зима 2020 френч / Instagram

5. Серебряный маникюр руффиан 2020 на Новый год, или френч наоборот – тоже послужит шикарной основой для красивейшего новогоднего маникюра. Суть в то, что вначале ногти окрашиваются в один цвет, а затем сверху покрываются другим цветом, но так, чтобы остался зазор между вторым цветом и ногтевыми валиками и кутикулой. То есть, по сути, получается "улыбка", как во французском маникюре, только с обратной стороны.

Серебряный маникюр зима 2020 руффиан / Instagram

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый простой новогодний маникюр 2020 и зимний френч - фотоНапомним, ранее сообщалось, красивый вязаный маникюр зима 2020 – это не только узоры в виде свитера. Довольно популярным стало делать объемными сердечка, снежинки и скандинавские узоры.