Модные прически 2020 – горячие тренды в укладке волос 2020 фото

Женщинами движет стремление стать лучше и красивее, поэтому они неустанно следят за модными тенденциями, чтобы не застрять в прошлом. Женские прически очень сильно подвержены влиянию моды, поэтому находятся первыми в списке того, за чем пристально следят современные дамы.

Одним из главных трендов 2020 в женских прическах является то, что лохматость отошла в небытие. Как никогда в гламурных женских прическах 2020 важен силуэт, красивые линии, форма, четкие пряди и цвет волос, способный сделать выигрышной любую женскую прическу.

Главред узнал, что особенного в прическах 2020, и собрал фото новинки самых красивых женских причесок на короткие волосы, причесок 2020 на средние волосы и причёсок на длинные волосы 2020.

Прически 2020 на средние волосы

Многослойная прическа для омбре волос

Легкая градуировка средних волос, окрашивание омбре в светлых блондинистых оттенках и ломанные волны – это фантастический образ 2020 на каждый день. Градуировка вообще очень важна в 2020 году, поэтому смело добавляйте вашей шевелюре объема. Кстати, градуировка поможет создать красивую форму тем, у кого очень густая шевелюра.

Модная прическа 2020 на средние волосы / Instagram

Асимметрия и трендовые волны 2020

Если хотите выглядеть креативно и быть самой модной – сделайте четкий боковой пробор. Прическа с асимметрией на средние волосы 2020 сделает ваш образ потрясающим. Волосы можно слегка подкрутить – получится красивая прическа. Кстати, такая прическа будет выглядеть еще более эффектно на волосах средне-коричневого цвета, который постепенно переходит в светло-русые локоны. Но и брюнеткам такой вариант подойдет отлично – кудряшки хорошо освежают образ и добавляют объема.

Узелки, или "мальвинка 2020"

Самая легкая и быстрая прическа на средние волосы 2020 для девушек - это узелки (в виде витой булочки), которые завязывают на макушке и крепят при помощи шпилек. Такая себе мальвинка, правда, версия 2020. При этом завитушка в виде узелка должна быть не одна, а чем больше - тем лучше.

Модная прическа "мальвинка" 2020 / Instagram

Прически с челкой

Челка делает взгляд более выразительным и завораживающим, поэтому уже только ее наличие может добавить образу изюминки. Средние градуированные волосы с челкой – удачное решение для обладательниц квадратной и прямоугольной формы лица.

Прически 2020 на короткие волосы

Многослойный боб

Прическа боб с градуировкой – роскошно решение для тонких волос, которым так важно добавить объема. Если такие волосы покрасить в фантастический диапазон нейтральных оттенков – получится ультрасовременная прическа 2020 на короткие волосы.

Кудрявый пикси

Короткая стрижка пикси в 2020 году кудрявая. Такой вариант укладки волос идеально подходит для тонких волос и создает красивый объем. На выходе – невероятный ретро-образ, который выглядит изящно и стильно.

Если вы все же предпочитаете более бунтарский стиль, то прическа пикси с удлиненными боковыми прядями – то, что надо. В этом варианте рваные "колючие" волосы на макушке смягчаются привлекательными удлиненными прядями на лбу.

Кудрявый пикси / Instagram

Кудри и локоны

Легкие локоны и кудряшки – визитная карточка 2020 года, поэтому модные которые прически 2020 можно освежать кудряшками и локонами. Эффектный объем – вот к чему стоит стремиться в 2020 году.

Прически на длинные волосы 2020

Многослойная прическа рапсодия

Длинные многослойные волосы 2020 года прекрасно смотрятся в сочетании с мягкими и нежными локонами, которые характерны стрижке рапсодия. Эта стрижка родом из 90-х и станет настоящим хитом в 2020 году. Преимущества рапсодии в том, что волосы не обязательно укладывать. Благодаря свободно падающим волнистым прядям создается дополнительный объем.

Многослойная стрижка рапсодия 2020 / Instagram

Длинные прически с челкой

Длинные прически с челкой 2020 - находка для женщин с тонкой структурой волос, ведь челка помогает создать дополнительный объем, которого не хватает. Боковой пробор при этом способен визуально гармонизировать черты лица. Если внимательно присмотреться, практически все прически на длинные волосы 2020 включают челку – просто часто она удлиненная, плавно переходящая в общую длину волос. Но челка нужна и важна! Кстати, челку важно подбирать под форму лица, к примеру

Лисий хвост

В прошлом году некоторые модницы уже смогли оценить по достоинству прическу, которая не требует укладки. В моде 2020 прическа лисий хвост займет особенное место. Прическа лисий хвост идет без челки, а кончики волос стригут так, чтобы сымитировать хвост лисы с его V-образным контуром.

Каскад и лесенка

Модные стрижки на длинные волосы каскад и лесенка в 2020 году – это шикарное решение для длинных волосы. Запомните, идеальный каскад начинается на уровне ушек – пряди постепенно стригутся до самого низа шевелюры. Классическая стрижка лесенка подразумевает начало самой лесенки только в самом низу, лесенка по всей длине - подходит только для густых волос.

Прическа на длинные волосы каскад / Instagram

Эффект влажных волос и кудряшки

Эффект влажных волос - еще одна хитрость для укладки волос 2020. Добавьте на волосы немного мусса, и вы получите завораживающие пляжные волны, красиво падающие на ваши плечи. При этом имейте в виду, что девиз модных тенденций 2020 года - сохранять естественность. Поэтому старайтесь избегать излишков средств для укладки длинных волос.

Кудряшки в 2020 году - красивый тренд для девушек, которым нравятся пушистые и воздушные локоны.

Читайте такжеСтрижка боб 2020 – самая удачная женская стрижка, которая идет всем - фотоНапомним, ранее сообщалось, каре 2020 удлиненное с рваной челкой – крутое решение для девушек с треугольным и прямоугольным лицом, которые хотят выглядеть игриво.