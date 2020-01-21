Модная стрижка шегги 2020: топ-15 потрясающих вариантов стрижки шегги фото

Существуют женские стрижки, которые позволяют расслабиться, сбросить из-за спины тяжелый груз проблем, окунуться в беззаботное счастливое детство, когда все радовало, и сделать легкий шаг навстречу красивому будущему. Стрижка шегги – как раз та "волшебная пилюля", которая сотворит чудеса.

Шегги, или шэг – это, по сути, лохматая прическа. Главной особенностью стрижки шегги является беспорядок на голове и возможность "подогнать" стрижку под каждое конкретное лицо.

Согласитесь, в то время, когда большинство причесок требуют заторачиваться по утрам у зеркала, чтобы красиво уложить волосы, стрижка шэг дарит вам абсолютную свободу.

Женская стрижка шегги – это обилие слоев, при этом количество их напрямую зависит от длины волос, но там есть свои нюансы, продиктованные модой 2020.

Главред собрал топ-15 самых красивых вариантов стрижки шегги 2020 в фотогалерею.

Модная стрижка шегги 2020 – на что обратить внимание

Короткая стрижка шегги 2020

Стрижка на короткие волосы шегги включает несколько слоев, которые красиво обрамляют лицо. При этом крайне важно, чтобы макушка была объемной, ведь шикарный объем - фишка короткой стрижки шегги.

Стрижка на средние волосы 2020 шегги

Стрижка средней длинны 2020 шегги дает право выбора. Можно сделать как можно больше слоев, что визуально создаст роскошный объем волос. Но можно пойти другим путем – сделать стрижку на средние волосы с меньшим количество слоев, что позволит волосам выглядеть более гладко, при этом появится недостающая легкость и игривость.

Стрижка на длинные волосы 2020 шегги

Стрижка шегги для длинных волос не богата на слои, так как они ее откровенно портят. Самый длинный слой в шегги 2020 – это самый внешний слой, который в идеале начинается у макушки головы. Стрижка шегги на длинные волосы 2020 гладкая, при этом можно красиво уложить волосы модными в 2020 году волнами – получится чудесная прическа.

Стрижка шегги 2020 - как укладывать волосы

Особой укладки стрижка шегги не требует. Но это вовсе не означает, что она не требует ухода. Раз в два месяца нужно освежать волосы у парикмахера, иначе потрясающая эффектность стрижки сыграет с вами в злую шутку. Важно, чтобы волосы всегда были чистыми – после мытья головы красиво расчешите волосы и дождитесь, когда они высохнут естественным путем. Потом эту красоту нужно зафиксировать лаком для волос.

Читайте такжеСтрижки 2020 – названы 11 модных трендов в женских стрижках фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году из далеких 90-х в моду вернулась женская стрижка рапсодия. Длинные многослойные волосы 2020 года прекрасно смотрятся в сочетании с мягкими и нежными локонами, которые характерны женской стрижке рапсодия. Преимущества стрижки рапсодия в том, что волосы можно и не укладывать. Благодаря свободно падающим волнистым прядям создается дополнительный объем.