  1. Главная
  3. Мода и красота

Модная стрижка шегги 2020: топ-15 потрясающих вариантов стрижки шегги фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 января 2020, 05:35

Особой укладки женская стрижка шегги не требует. Но это вовсе не означает, что она не требует ухода. Раз в два месяца нужно освежать волосы у парикмахера.

  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Модная женская стрижка шегги 2020 Instagram

Существуют женские стрижки, которые позволяют расслабиться, сбросить из-за спины тяжелый груз проблем, окунуться в беззаботное счастливое детство, когда все радовало, и сделать легкий шаг навстречу красивому будущему. Стрижка шегги – как раз та "волшебная пилюля", которая сотворит чудеса.

Шегги, или шэг – это, по сути, лохматая прическа. Главной особенностью стрижки шегги является беспорядок на голове и возможность "подогнать" стрижку под каждое конкретное лицо.

Согласитесь, в то время, когда большинство причесок требуют заторачиваться по утрам у зеркала, чтобы красиво уложить волосы, стрижка шэг дарит вам абсолютную свободу.

Женская стрижка шегги – это обилие слоев, при этом количество их напрямую зависит от длины волос, но там есть свои нюансы, продиктованные модой 2020.

Главред собрал топ-15 самых красивых вариантов стрижки шегги 2020 в фотогалерею.

Модная стрижка шегги 2020 – на что обратить внимание

Короткая стрижка шегги 2020

Стрижка на короткие волосы шегги включает несколько слоев, которые красиво обрамляют лицо. При этом крайне важно, чтобы макушка была объемной, ведь шикарный объем - фишка короткой стрижки шегги.

Стрижка на средние волосы 2020 шегги

Стрижка средней длинны 2020 шегги дает право выбора. Можно сделать как можно больше слоев, что визуально создаст роскошный объем волос. Но можно пойти другим путем – сделать стрижку на средние волосы с меньшим количество слоев, что позволит волосам выглядеть более гладко, при этом появится недостающая легкость и игривость.

Стрижка на длинные волосы 2020 шегги

Стрижка шегги для длинных волос не богата на слои, так как они ее откровенно портят. Самый длинный слой в шегги 2020 – это самый внешний слой, который в идеале начинается у макушки головы. Стрижка шегги на длинные волосы 2020 гладкая, при этом можно красиво уложить волосы модными в 2020 году волнами – получится чудесная прическа.

Стрижка шегги 2020  - как укладывать волосы

Особой укладки стрижка шегги не требует. Но это вовсе не означает, что она не требует ухода. Раз в два месяца нужно освежать волосы у парикмахера, иначе потрясающая эффектность стрижки сыграет с вами в злую шутку. Важно, чтобы волосы всегда были чистыми – после мытья головы красиво расчешите волосы и дождитесь, когда они высохнут естественным путем. Потом эту красоту нужно зафиксировать лаком для волос.

Читайте такжеСтрижки 2020 – названы 11 модных трендов в женских стрижках фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году из далеких 90-х в моду вернулась женская стрижка рапсодия. Длинные многослойные волосы 2020 года прекрасно смотрятся в сочетании с мягкими и нежными локонами, которые характерны женской стрижке рапсодия. Преимущества стрижки рапсодия в том, что волосы можно и не укладывать. Благодаря свободно падающим волнистым прядям создается дополнительный объем. 

стрижки стрижка шегги стрижки на длинные волосы стрижка шэг мода 2020 прически 2020 женские стрижки
Сейчас вы просматриваете новость «Модная стрижка шегги 2020: топ-15 потрясающих вариантов стрижки шегги фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:28
Ногти новинки 2020: маникюр животный принт и негативное пространство фото
06:06
"Вкусно": участница Лиги Смеха без трусов устроила интимную фотосессию
05:35
Модная стрижка шегги 2020: топ-15 потрясающих вариантов стрижки шегги фото Фото Видео
05:01
З Днем обіймів и с Днем объятий 2020 – картинки и тексты
04:30
Минус один сантиметр за три минуты: эксперт показала супер тренировку Видео
03:54
Смертельный соблазн: ученые выяснили, какую опасность секс несет для здоровья
03:09
Под Киевом копы остановили авто с трупом в салоне
02:25
Жгучая латинская порнозвезда завела фанатов изящными прелестями Фото
01:55
"Писичка огонь, сисяндры за*бись!": Глюкоза взбудоражила голым фото
01:43
"Последняя рыбалка": на Закарпатье трагически погибли мужчины
01:17
Футболистка Ливерпуля получила ужасное рассечение - жуткие кадры
00:57
Известный кардиохирург объяснил, от каких продуктов стоит отказаться Видео
00:25
Названо имя нового лидера ИГИЛ
00:19
21 января – какой сегодня праздник: с Днем объятий и Емелин день Видео
00:18
Украинский футболист вошел в сборную тура в Испании
00:02
В США назвали лучший фильм 21 века
20 января, понедельник
23:52
"Легкомысленный" импичмент: Трамп смело отверг все обвинения
23:48
Интер сделал предложение по звезде Тоттенхэма
23:39
"Я не смогу на 36 тысяч содержать ребенка": министр Новосад пожаловалась на маленькую зарплату Видео
23:34
Ликвидация УПЦ КП: Филарет выдвинул жесткое требование
23:29
Гуф попал в тюрьму: что случилось
23:18
"Не было другого выбора": принц Гарри впервые пояснил отказ от титула Видео
23:07
Тренер Динамо выразил недовольство игрой команды Видео
23:04
Путину назло: Беларусь нашла альтернативу российской нефти
22:49
Вятрович возмущен из-за поездки Зеленского в Израиль
22:47
Убийство парня в ЦИК: в ГБР раскрыли детали
22:16
Продолжение громкого скандала: Британия отреагировала на замечание Украины о тризубе
22:11
На Испанию обрушился мощный ураган Глория: количество жертв растет Видео
21:42
Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко Видео
21:40
Лекарств нет: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за ужасного вируса
21:39
Какой чай для похудения больше всего эффективен, а какой опаснее всего Видео
21:35
"История всего нашего народа": экс-игрок Агробизнеса - о посещении РФ
21:16
"I'll be back": лидер сборной Украины перенес операцию на ахилле
21:05
Минера столичного моста Метро отправили в психушку Видео
21:03
Проводник поезда получил по голове из-за того, что запрещал курить в тамбуре
20:35
Скандальное решение: замом Венедиктовой назначен адвокат Януковича
20:29
В здании Центризбиркома погиб сотрудник УГО: названа причина
20:28
Шампанское, мяч прохожим между ног - Милевский и Алиев устроили челлендж в центре Киева Видео
20:27
Годами копившего на поездку в Египет украинца сняли с рейса за дебош Видео
20:08
Убийство Гандзюк: главного подозреваемого задержали и везут в Киев
20:05
Современная Лолита: 14-летняя школьница занялась групповым сексом и подсела на него
20:04
"Я больше русский, чем Хабиб": Макгрегор - о реванше с Нурмагомедовым
20:00
В здании ЦИК смертельно ранен парень - СМИ
19:55
Премьер пообещал побороть коррупцию в ГАСИ Видео
19:53
Выбросили в яму: в Польше вандалы надругались над могилой воинов УПА
19:44
Кадыров высказался об "уходе" с поста главы Чечни
19:41
Форвард Шахтера перебрался в зарубежный клуб - там играют украинцы
19:25
"Истина будет восстановлена": Зеленский встретился с представителем Ирана Видео
19:24
"Фашист-головорез": в Сети Поклонская угрожала Мосийчуку расправой и получила ответку
19:17
Усик - Фьюри: британец оценил возможность боя с украинцем
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять