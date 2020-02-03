Модные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фото

Глубоко ошибается тот, кто считает, что мальчики неприхотливы в плане внешности и причесок. Некоторые мамы даже подстригают своих малышей самостоятельно, мол, вряд ли дите оценит прелести стильной прически. А на детишек стрижка влияет, они сразу замечают собственное преображение и становятся более уверенными в себе.

Поэтому если ваш маленький сын просит красиво посушить волосы и зафиксировать челку лаком – не ругайте его, а, наоборот, радуйтесь, что ему не безразлично, как он выглядит, и помогите ему стать таким, каким он хотел бы.

При этом крайне важно, чтобы стрижка была не только красивой, но и модной, а также гармонично подходила вашему чаду. Будете удивлены, но дети очень чувствительны к таким вещам, а в подростковом возрасте для них этот вопрос даже болезненный – если случайно парикмахер сделает не ту стрижку, слез будет целое озеро, да еще и в школу откажется идти.

Чтобы не запутаться среди множества стрижек для мальчиков, прежде, чем бежать к парикмахеру, ознакомьтесь с нашей подборкой самых трендовых стрижек.

Главред собрал модные варианты стрижек 2020 для мальчиков в фотогалерею.

Самые модные стрижки для мальчиков 2020

Короткие стрижки для мальчиков фейд

Стрижка фейд идеально подходят мальчикам любого возраста. В последние несколько лет фейд стал очень популярным, поэтому если ищете что-то универсальное, и то, что гарантированно будет выглядеть стильно - выбирайте стрижку фейд. Суть стрижки фейд в том, что по бокам и сзади волосы укорочены, а верхняя часть текстурированная. Челку желательно поднимать вверх и фиксировать средствами для укладки – получится эффектно, а ваш ребенок сразу покажется вам повзрослевшим.

Британка – классная стрижка для мальчиков

Как вы уже с названия можете догадаться, у этой стрижки аристократические корни – она пришла в наши широты из Великобритании. Суть ее в нависании спереди небольшого выступа из волос. Челка и не длинная, и не короткая – ее следует укладывать или на бок, или просто зачесать назад. Затылок и боковые части при этом стригут машинкой. И тут одна важная особенность: переход от затылочной части к височной должен быть как можно более плавным – никаких резких движений!

Но если хочется добавить изюминки – пробор можно выбрить и получится крутая полоска, которая визуально добавит ребенку силы!

Канадка – стильная стрижка для мальчиков

Из далекой Канады, через океан, добралась до нас мода на стрижку канадка, которая стала визитной карточкой многих именитых спортсменов. Так вот, стрижки канадка 2020 - это довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче. И вот тут переход от затылка к макушке должен быть резким, вся прелесть – в контрасте.

При этом учтите, что многие стилисты стрижку канадка для мальчиков немного видоизменяют, делая ее еще более интересной.

Модные стрижки для мальчиков подростков кроп

В 2020 году модный олимп завоевала красивая стрижка кроп с ровной челкой. Это находка для тех мальчиков и подростков, которые особо не любят крутиться возле зеркала, но им нравится быть в центре внимания и получать комплименты. А комплименты будут, ведь ровная линия среза густой челки подчеркивает красоту глаз. Самый удачный вариант стрижки кроп - это выбритые затылок, выбритые виски, много волос сверху и ровная челка, которую вообще не филируют..

Детские стрижки фокс хоук

Стрижка фокс хоук, которая внезапно вернулась в моду 2020, очень удивительна. И если мужчины должны взвесить много за и против, прежде чем решиться ее сделать, то детям ястреб, а именно так по-другому называют эту стрижку, только добавит им важности. Фокс хоук - это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке, которая в итоге выглядит, словно клюв ястреба.

В общем, если говорить вкратце, то фокс хоук - это легкий вариант ирокеза.

Прически для мальчиков 12-13 лет боб "месси"

Если у вашего сына подростка кудрявые волосы, то для них идеальной подойдет стрижка месси. Конечно, было бы круто сделать удлиненный вариант – он сейчас в тренде. При этом можно сделать красивую форму, волосы по бокам и на затылке немного укоротить, и завершить плавными переходами с затылка к кудрявой шевелюре.

Цезарь – смелая стрижка для подростков

Стрижка цезарь – это экстра-короткая челка и ровна линия среза. Модная стрижка цезарь – это выбритый затылок с четкой линией среза до мочек ушей.

Современные вариации стрижки цезарь – это градуированная челка вместо прямой. А самый удачный вариант – это аккуратные четкие контуры. Так как стрижка цезарь сильно открывает лицо, то стилист советуют ее исключительно тем ребятам, у которых волосы не кудрявые, а черты лица – правильные.

Стрижки для мальчиков полубокс

Если ищете детские стрижки для мальчиков машинкой, которые добавляют мужества и не требуют морочить голову с укладкой, то выбирайте полубокс. Стрижки полубокс 2020 — это когда виски и затылок очень короткие, а вот на макушке и в передней части головы длина волос достигает до шести-восьми сантиметров.

В стрижке полубокс имеет значение переход от длинных прядей с макушки к коротким на затылке – он должен быть мягким и плавных. Никаких резких движений!

Стрижки для детей маллет

Если ваш ребенок не хочет расставаться с волосами, но им нужно придать красивую форму, обратите внимание на модную в 2020 году стрижку маллет, которая внезапно вернулась в тренды. Стрижка маллет – это короткие волосы спереди и по бокам, а сзади оставляется длина. При этом все переходы должны быть плавными. Кстати, длина сзади – на личное усмотрение, но без резких контрастов.