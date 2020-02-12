Самые модные стрижки 2020 для женщин 40+, которые отлично молодят фото

Когда немного выше за 40 – то это не повод для грусти, ведь жизнь, по сути, только начинается – за плечами опыт, ошибки, победы и поражения, и ценности – мы точно знаем, что для нас важно, кто для нас важен и чего мы хотим от жизни.

И вот когда нам чуть выше за 40, хотим мы этого или нет, но возникает потребность изменить стиль в одежде и образ в целом. Это желание продиктовано самой природой – мы отчетливо понимаем, что сейчас, чтобы выглядеть привлекательно, нужно прикладывать усилия. Стрижка возглавляет список того, что должна изменить в себе женщина, чтобы визуально помолодеть.

Важно признать одно – в этом возрасте волосы уже местами седеют, они становятся более тонкими, и не так сияют, как хотелось бы. Именно по этой причине длинные волосы следует укоротить или перейти на среднюю длину.

В этом возрасте многие женщины начинают красить волосы из-за необходимости, а не потому, что возникает желание изменить цвет волос и освежить образ – хотя и это, кстати, немаловажно.

Возникает необходимость сделать ревизию лица – реально оценить свои плюсы и минусы, и постараться сделать так, чтобы прическа подчеркнула то, что надо, и скрыла лишнее.

Модные стрижки для женщин от 40 лет

Стрижки для женщин 40 лет и выше, в первую очередь, должны быть универсальными. Крайне важно, чтобы стрижки добавляли объем волосам, и сама прическа имела красивую форму. Вы должны быть готовы к тому, что ваши волосы в этом возрасте требуют особого ухода, и чтобы прическа выглядела эффектно, и выполняла свою главную задачу – визуально омолаживала – нужна укладка волос.

Главред собрал самые модные прически 2020 для женщин 40+ в фотогалерею.

Стрижка пикси

Короткая женская стрижка пикси - отличная стрижка для обладательниц овального лица. С одной стороны – в укладке пикси довольно простая, с другой – визуально эта стрижка очень интересная. Красивый затылок, короткие виски и слегка удлиненная челка, которая красиво обрамляет лицо.

Стрижка каре

Особого шарма женщинам в возрасте за 40 добавляет стрижка каре. Можно даже сказать так – каре внезапно начинает играть новыми красками. Вы можете сделать легкие волны, или выровнять волосы – в обоих случаях будете на высоте. Длина – по усмотрению, но учтите: в моде ровный, почти тупой срез, без филировки.

Стрижка боб

Женская стрижка боб на средние волосы – идеальное решение для тех, кому за 40. Объем в данной стрижке достигается за счет градуирования, и этот самый объем, как уже говорилось выше, крайне важен.

Стрижка асимметричный боб

Асимметрия обладает роскошным омолаживающим эффектом, а если при этом вы волосы покрасите в модный цвет, то вырастут крылья точно. Женская стрижка асимметричный боб – это когда пряди с одной стороны длиннее, а с другой короче, что позволяет скрыть недостатки лица и шеи.

Стрижка пикси-боб

Женская стрижка пикси боб - это короткий затылок, объемная макушка, удлиненные ниспадающие пряди к лицу на одну сторону, и косая челка. Пикси боб на короткие волосы лояльная ко всем. Она выполняется на прямых, а также вьющихся прядях, усмиряет жесткие густые локоны, придает объем пористым, редким локонам.

Стрижка рапсодия

Женская стрижка на средние волосы рапсодия в 2020 году вернулась в моду. Рапсодия - это – это красивое наслоение прядей, при этом в области макушки стригутся пряди примерно одинаковой длины. Шикарный объем, всегда прилежный вид и ничего лишнего. И самое главное – волосы красиво ложатся, поэтому особых усилий при укладке не понадобится.

Читайте такжеКаре 2020 – самые стильные и модные варианты укладки стрижки каре фотоНапомним, ранее сообщалось, что, как правило, средние волосы выбирают те женщины, которые хотели бы короткую стрижку, но никак не решатся на этот смелый шаг. А вот асимметрия может пойти на радикальные изменения, при этом сохранить длину. Асимметричная стрижка на средние волосы поможет вам ощутить себя в шкуре женщины с короткой стрижкой, и вы сможете принять для себя важное решение.