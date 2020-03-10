УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Это уже не модно: тренды, с которыми прощаемся этой весной - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 марта 2020, 18:23

Кто не успел, тот опоздал. А у кого есть комбинезон, который добавлял вашему образу некой свободы и изюминки, то знайте – в 2020 году это анти-тренд.

  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram

Если вы за минувший год какую-то вещь ни разу не надевали, тогда пришло время от нее избавляться. Не надейтесь, что появится случай – дело не в нем, а в том, что вещь на самом деле вам не подходит, или не особо нравится, но вам жалко с ней расставаться, так как купили вы ее когда-то по хорошей цене, или по слишком высокой цене.

Но не только от таких вещей следует освобождать шкаф. Мы с вами вошли в новый модный сезон, и многое из того, что было в моде в прошлом году, уже не актуально. Конечно, вы можете такие вещи отложить на будущее – а вдруг мода вернется. Но опыт показывает, что никто потом, за редким исключением, не носит такие вещи. Ведь мода не просто копирует что-то из прошлого, а только выдергивает какие-то яркие детали, и все это ложится на современные ткани и лекала.

Таким образом у вас есть две причины провести ревизию своего шкафа в выходной. Только не жалейте вещи – как только мы от чего-то освобождаемся, в нашу жизнь сразу приходит что-то новое. Это правило, и оно работает.

Главред узнал, с какими вещами стоит попрощаться весной 2020. В нашей фотогалерее вы найдете то, что уже почти стало историей.

Модные анти-тренды весны 2020 – вещи, которым говорим Прощай!

Укороченные расклешенные джинсы вышли из моды

В прошлом году в моде были джинсы, которые выглядели так, словно они на вас маловаты – или ноги у вас слишком длинные. Можем сказать им спасибо за удивленные взгляды прохожих, которые не особо разбираются в моде, и забыть. Кстати, вместо них почетное место на вершине моды заняли расклешённые джинсы обычной длины, а также свободные джинсы.

Прощайте, топы с открытыми плечами

Мода 2020 весна решила попрощаться с топами, которые открывали нашли плечи. Теперь в моде топы с закрытыми плечами и пышными, словно надутыми, рукавами-фонариками. Если помните - в детстве такие платья были.

Комбинезоны – вчерашний день, не позорьтесь!

Кто не успел, тот опоздал. А у кого есть комбинезон, который добавлял вашему образу некой свободы и изюминки, то знайте – в 2020 году это анти-тренд. Теперь в моде брючные костюмы тройки – элегантные, свободные и сексуальные.

Даже не вспоминайте о сумках на поясе

Не долгим был наш роман с сумками, которые крепились на уровне пояса. Тем не менее, модная "мясорубка" их просто перемолола, превратив в модный "фарш". На смену им пришли сумки-слинги, которые носят на плече.

Ура – папины кроссовки уходят!

Эти ужасные кроссовки, которые выглядят так, словно их носил ваш папа и хорошенько растоптал, получили билет в прошлое. Конечно, еще кое-где остатки этого добра мы будем наблюдать, но это уже не модный тренд. Модная обувь весна 2020 — это платформа и плоская подошва.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 решила многих удивить. На фоне своеобразной гегемонии джинсов-бананов и всевозможных вариаций из 90-х, неожиданно в моду вернулись джинсы скинни с высокой посадкой, которые впервые появились в 60-х.

мода 2020 джинсы клеши брючные костюмы комбинезоны модные сумки 2020 кроссовки тренды антитренды 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Это уже не модно: тренды, с которыми прощаемся этой весной - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:54
Шахтер в Лиге Европы 2020 проиграл коронавирусу: кто попал на деньги
18:23
Это уже не модно: тренды, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
18:13
16 квартир и 5 авто: что интересного обнаружилось в декларации Богдана Видео
18:00
"Зеленский родился в рубашке": эксперт сказал, почему падение цены на нефть – подарок Украине Видео
17:30
"Погонять нациков": скандальная Чичерина похвасталась поездкой в Одессу
17:22
Диетолог сказала, какой суп полезный
17:18
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК - теперь официально
17:00
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
16:49
"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИ
16:46
Слив кода iOS 14 раскрыл все ближайшие анонсы Apple
16:30
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: блаженство, новые отношения и раскрытие тайн
16:15
Кабмин нашел временную замену Милованову Видео
16:05
Натали Дормер заметили на съемках Ведьмака 2021 - новые подробности
15:55
С помощью камеры Xiaomi Mi 10 Pro сумели снять прекрасные виды из космоса Видео
15:43
В Украину вернулись 7 украинцев, которые летели в самолете с больной коронавирусом Видео
15:30
Трамп не приедет к Путину на парад 9 Мая - Песков
15:26
Новый смартфон Google Pixel 4a слили на видео Видео
15:17
Володьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненно мнение
14:59
Угрозы Зеленскому: Федине избрали меру пресечения Видео
14:48
В Херсоне чиновников наказали за эротику в ОГА: как именно Видео
14:36
Затерянные в космосе - сериал Netflix продлили на 3 сезон
14:24
Вечный президент: Госдума России открыла путь Путину к смерти в Кремле Видео
14:13
ГУЛАГ и много стрельбы в трейлере бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone Видео
13:42
Турчинов рассказал о хитром плане против Путина во время аннексии Крыма
13:19
Дочь Анджелины Джоли сделала операцию
12:48
Первый шедевр весны: критики в восторге от игры Ori and the Will of the Wisps
12:45
Поезд Львов - Москва вандалы закидали градом камней: опубликовано видео Видео
12:35
"Подбит грузовик, погиб боец": под Донецком боевики ударили из "арты" – журналист Видео
12:31
Макс Барских Двоє - новый украиноязычный клип бьет рекорды Видео
12:14
Топ лучших издателей видеоигр 2019 года по версии Metacritic
12:05
Временной парадокс: ведущая оконфузилась, назвав Тараса Шевченко борцом с советским режимом Видео
12:04
Синоптик предупредила Украину о приходе "гостя": что принесет Видео
12:00
Мадонна отменила концерты из-за смертельной опасности
11:51
Коронавирус в "ДНР": уханьский вирус заподозрили у жительницы Донбасса
11:37
Від пацанки до панянки 4 сезон 4 выпуск - кто ушел Видео
11:31
Опасный коронавирус поразил еще одну страну
11:09
"Попочка рабочая": Наташа Рудова отметила новый роман фото без белья
10:48
Врачи рассказали, какое спиртное вреднее всего для здоровья
10:41
Изменения не помогли - Go-A тянет Украину на дно рейтинга на Евровидении 2020 Видео
10:40
"Чушь и конъюнктура": Путин резко высказался о заявлении Зеленского
10:25
Спіймати Кайдаша 8 и 9 серия смотреть онлайн 09-03-2020 Видео
10:13
The Last of Us сериал - главный герой будет нетрадиционной ориентации
10:10
Пограничники завернули в Жулянах адепта Путина с медалью за аннексию Крыма
10:01
Видоизмененный углерод 2020 Resleeved - дата выхода и трейлер Видео
10:01
Италию закрыли на карантин: что происходит в стране из-за коронавируса Видео
09:45
Гороскоп на 10 марта всех знаков Зодиака: кто встретит любовь всей своей жизни
09:32
"Малоросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев
09:30
Эксперты рассказали, при каком условии курс доллара резко взлетит
09:30
Лучшие сериалы 2020: новые русские сериалы, которые стоит посмотреть Видео
09:04
Политологи рассказали, какой кандидат в президенты США выгоднее всего для Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять