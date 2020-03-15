УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 марта 2020, 17:00

Резкие переходы волос выиграли схватку у плавных, то есть теперь в приоритете контрастный переход между затылком и макушкой.

  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 InstagramInstagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram
  • Мужские стрижки весна 2020 Instagram

Стрижка для мужчины – это вопрос стиля и способ показать миру, насколько он заботится о себе. Она словно раскрытая книга, которая позволяет прочитать мужчину еще до того, когда он скажет вам "привет". Она расскажет о том, как он относится к жизни, чем интересуется, насколько он отстал от жизни или наоборот, идет в ногу со временем.

Мужские стрижки сильно подвержены влиянию моды, и очень часто то, что было в моде еще вчера, уже не в трендах сегодня.

Отметим, что зимой мы заметили перемены в мужских стрижках, и уже сейчас, наблюдая за мужчинами и подростками, можно утверждать, что мужская половина человечества эти новшества приняла на ура.

Что изменилось?

Во-первых, резкие переходы волос выиграли схватку у плавных, то есть теперь в приоритете контрастный переход между затылком и макушкой.

Во-вторых, сама макушка и шевелюра стали более длинными и лохматыми.

Таким образом мужские стрижки стали более длинными. Это модный тренд, а вот мужских стрижек, которые мода 2020 "утвердила" для мужчин, намного больше.

Главред узнал, какие мужские стрижки в моде весной 2020 – в нашей фотогалерее свежие варианты стрижек и причесок, посмотрите, может быть пришло время менять имидж, и одна из этих стрижек станет вашей.

Самые модные мужские стрижки 2020 весна – главные тренды на короткие волосы

Боковой пробор

Мужские стрижки с боковым пробором по-прежнему в моде и даже намека на то, что они из нее выйдут - нет. Многие парни выбирают этот стиль, так как он простой, надежный и универсальный. Классика - это волосы средней длины с более длинными сторонами.

Правда, в 2020 году наблюдается тенденция, что по сторонам убирается больше волос, и сама стрижка таким образом сужается. Также возможен вариант этой стрижки с фейдом - плавным переходом от длинных волос к коротким - в 2020 году это все еще популярная комбинация.

Стрижка кроп и месси кроп

Невероятно, но факт – эта на первый взгляд простая стрижка на самом деле очень эффектная и стильная. Стрижка кроп – это, как правило, волосы одинаковой длины по всей голове с прямой челкой спереди. Кроп - это идеальный вариант на весну 2020 для парней, которые предпочитают более короткие волосы. Кстати, ухаживать за такой стрижкой легко, и это многие оценят.

Но это не единственный вариант кропа. Учитывая то, что мужские стрижки стали более длинными, кроп 2020 также преобразился. Для тех, кто не любит слишком короткие волосы, можно сделать удлиненный месси кроп – опять же, акцент на прямой челке и контурах самой стрижки, которые обрамляют лицо, а макушка может быть длиннее. И это не предел – эксперименты приветствуются!

Стрижка шапочка, или под горшок

Да-да, стрижка, которая была в моде тогда, когда вы ходили в первый или второй класс, опять вернулась в моду. По крайней мере, уличную моду эта оригинальная мужская стрижка уже покорила.

Правда, важно отметить, что современная стрижка Bowl cut – это не копия того, что было раньше. Сам "горшок" (или "миска" - это кому как больше нравится) модифицирован, и чаще все суть этих изменений в том, что переходы делаются более плавными. Очень часть создается фейд, благодаря чему стрижка смотрится оригинально и менее "глупо".

Стрижка андеркат с отросшими боками

Стрижке андеркат пророчили закат в 2020 году, но его не будет. Дело в том, что стрижка андеркат как раз наиболее удачно иллюстрирует свежий модный тренд – короткие волосы внизу и более длинные вверху.

Стрижка андеркат позволяет укладывать волосы под любой вкус: назад, вверх, набок. Это уже кому что больше идет, и у кого на что хватает времени. Важно отметить, что в последнее время в моде отросшие бока.

Читайте такжеМодные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фотоНапомним, ранее сообщалось, длинные волосы позволяют мужчинам экспериментировать – сегодня можно закрутить булочку, завтра сделать хвостик, а там и вовсе распустить волосы. И каждый раз – это совершенно разный, но всегда очень выигрышный, загадочный и мужественный образ.

мужские стрижки стрижка кроп стрижка андеркат стрижка фейд стрижка шапочка мода 2020 тренды
Сейчас вы просматриваете новость «Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:50
Закрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии
17:20
Стало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусе
17:00
США продолжают затягивать удавку на шее России
17:00
Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото Фото
16:26
Выстрел в снайпера: в Москве охраннику Путина прострелили голову
16:08
"Убеждать людей, что у них грипп": в Украине коронавирус подозревают у 12 граждан Видео
16:02
В изоляции и без еды: украинка рассказала об ужасах карантина на курорте в Египте Видео
15:40
Сбить вертолет с Януковичем: Турчинов рассказал о погоне за "легитимным"
15:10
Смертоносный китайский вирус учинил переполох еще в трех странах Видео
14:52
Яценюк – в больнице: у экс-премьера назвали причину приезда в клинику
14:48
В ВОЗ объяснили, почему коронавирус убил так много людей в Италии Видео
14:40
Поел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитет
14:30
Мода 2020 весна – романтичные кожаные платья вернулись в моду: фото Фото
14:22
Атака коронавируса: в Украине предложили закрыть кафе и рестораны
14:09
Украинские врачи могут отмахнуться от лечения больных китайским вирусом - эксперт Видео
13:54
В Киеве срочно госпитализировали Арсения Яценюка - СМИ Видео
13:36
"Золотые" медуслуги и товары: на украинцах наживаются из-за Covid-19 Видео
13:35
Австрия закроет авиасообщение с Украиной: названа дата
13:03
"Пускай постоит в гараже": богатые "жлобы" скупают аппараты ИВЛ, украинцы в шоке Видео
13:02
Минск прекратил железнодорожное сообщение с Киевом: какие поезда временно отменили
12:45
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секрет
12:34
Под угрозой – дети и взрослые: в Черновцах еще у троих человек подозревают коронавирус Видео
12:29
Из-за коронавируса тысячи украинцев застряли на границе с Польшей
12:21
Путин добился от Украины чего хотел мнение
11:59
Что с курсом: эксперт предупредил о новом скачке доллара
11:48
Закрытая граница: что делать остающимся за рубежом украинцам
11:24
Москва прекратила железнодорожное сообщение с Киевом: какие рейсы отменены Видео
11:15
Граница на замке: Турция запретила въезд гражданам девяти стран Фото
11:11
До россиян и их элит наконец дошла мысль - хуже Путина варианта нет мнение
10:45
Десятки тысяч украинских туристов застряли в Египте из-за коронавируса
10:42
"Капитуляция в условиях пандемии": Бессмертный жестко прошелся по минскому "документу Ермака"
10:38
Мощный удар по коронавирусу: в Индии нашли "противоядие" - видео Видео
10:32
Побег Порошенко логичен и предсказуем мнение
09:54
Не Украина: Бессмертный назвал первую страну в списке Путина для атаки
09:50
Впервые уханьский вирус "напал" на младенца Видео
09:00
Гороскоп на 15 марта всех знаков Зодиака: жесткая экономия, новый роман и наглая лесть
08:55
Врач-инфекционист призвала украинцев прекратить "паломничество" в больницы: в чем причина
08:53
"Пэдро, дайте поциенту камеру": в Сети обсуждают возвращение Порошенко из Испании Видео
08:45
Из-за коронавируса Украина или преобразится, или исчезнет мнение
08:01
Свирепый китайский вирус "убил" 5429 человек, число заболевших зашкаливает Видео
07:25
Пандемия коронавируса: Шмыгаль срочно обратился к украинцам Видео
07:20
Во время эпидемии украинцы рассчитывать могут только на себя мнение
06:54
Путинская "вертикаль" пошла в откровенный разнос мнение
06:35
Грохнут перемены: астролог дала неожиданный прогноз для трех знаков Зодиака
06:14
Ницой рассказала о сугубо "совковой" привычке украинцев
05:56
200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолта
05:42
"Президент попросит": путинский наемник Прилепин заявил о "спасении" Украины спецназом РФ Видео
05:11
Убежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фото Фото
04:49
"Голый друг сзади": скандальный Панин взорвал Сеть развратным фото
04:28
"Наш сукин сын": экономист сказал, кому Путин выгоден на посту президента
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять