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Деньги рекой и любовь – благоприятные дни для стрижки в апреле 2020

29 марта 2020, 05:58

Гороскоп стрижек на апрель 2020 назначил благоприятные дни для стрижки в апреле 2020, когда новая прическа добавит денег в кошелек и укрепит здоровье.

Лунный календарь стрижек на апрель 2020 – лучшие дни привлечь деньги
Лунный календарь стрижек на апрель 2020 – лучшие дни привлечь деньги / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на апрель 2020 выбрал свои благоприятные дни для стрижки. Именно в эти дни астросфера и мир космоса дарят человеку не только новый имидж – но и обновляют его судьбу.

Это будет нелишним, так как гороскоп на апрель 2020 всем знакам Зодиака обещает очень сложный месяц. Нас ждут серьезные преобразования мировых масштабов. А доминирование Плутона добавит смертельных нот в эту мелодию.

Итак, благоприятные дни для стрижки в апреле 2020, которые обещают сгладить острые углы, добавив позитива в личную жизнь и карьеру:

  • 1 апреля – стричься в этот день не стоит;
  • 2 апреля – поход к мастеру лучше перенести: любые манипуляции с волосами неудачны;
  • 3 апреля – отличный день для стрижки, а окрашивание природными красителями благотворно повлияет на карьеру;
  • 4 апреля – нейтральный день: можно стричь кончики и равнять концы;
  • 5 апреля – стрижка благоприятна и привлечет к человеку деньги, особенно в сочетании с окрашиванием природными красителями;
  • 6 апреля – стрижка привлечет в жизнь деньги;
  • 7 апреля – нейтральный день: волосы расти станут лучше, а вот душевное равновесие может пострадать;
  • 8 апреля – неудачный день: стрижка грозит обернуться проблемами со здоровьем;
  • 9 апреля – после стрижки волосы станут жестче, плюс со здоровьем могут начаться проблемы;
  • 10 апреля – стричься стоит, только если человек решил кардинально менять жизнь – иначе перемены будут опасными;
  • 11 апреля – можете рискнуть здоровьем волос – если очень надо усилить харизму;
  • 12 апреля – стрижку стоит отложить;
  • 13 апреля – стрижка пойдет на пользу волосам и эмоциональному состоянию;
  • 14 апреля – стрижка добавит здоровья и волосам, и организму в целом;
  • 15 апреля – нейтральный день;

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  • 16 апреля – откажитесь от стрижки, иначе ждут разлады в семье;
  • 17 апреля – можно стричь кончики;
  • 18 апреля – не стоит не только стричь, но и просто мыть голову: это плохо отразится на здоровье как волос, так и организма в целом;
  • 19 апреля – стрижку стоит отложить;
  • 20 апреля – стрижка повысить популярность у противоположного пола – но волосы станут непослушными;
  • 21 апреля – стричься не стоит, если не хотите укоротить себе жизнь;
  • 22 апреля – стрижку лучше перенести;
  • 23 апреля – стрижка пойдет на пользу здоровью во всех отношениях;
  • 24 апреля – отличный день для стрижки, заодно и деньги можно привлечь в кошелек;
  • 25 апреля – лучше перенести поход к парикмахеру, иначе намеченные планы начнут срываться;
  • 26 апреля – стрижка привлечет деньги в кошелек, особенно если волосы окрасить в светлый цвет;
  • 27 апреля – стрижка поможет избавиться от болезней и привлечь деньги;
  • 28 апреля – худший день месяца для похода к парикмахеру;
  • 29 апреля – негативные тенденции все еще сильны: от стрижки лучше отказаться;
  • 30 апреля – волосы начнут лучше расти, здоровье укрепится.

Лунный календарь стрижек на май 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 2-5, 10-11, 15, 20-21, 26 и 29-30 мая. Самый благоприятный день для стрижки в мае 2020 – это 29 мая, а самый ужасный – 28 мая.

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