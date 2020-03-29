Деньги рекой и любовь – благоприятные дни для стрижки в апреле 2020

Лунный календарь стрижек на апрель 2020 – лучшие дни привлечь деньги / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на апрель 2020 выбрал свои благоприятные дни для стрижки. Именно в эти дни астросфера и мир космоса дарят человеку не только новый имидж – но и обновляют его судьбу.

Это будет нелишним, так как гороскоп на апрель 2020 всем знакам Зодиака обещает очень сложный месяц. Нас ждут серьезные преобразования мировых масштабов. А доминирование Плутона добавит смертельных нот в эту мелодию.

Итак, благоприятные дни для стрижки в апреле 2020, которые обещают сгладить острые углы, добавив позитива в личную жизнь и карьеру:

1 апреля – стричься в этот день не стоит;

– стричься в этот день не стоит; 2 апреля – поход к мастеру лучше перенести: любые манипуляции с волосами неудачны;

– поход к мастеру лучше перенести: любые манипуляции с волосами неудачны; 3 апреля – отличный день для стрижки, а окрашивание природными красителями благотворно повлияет на карьеру;

– отличный день для стрижки, а окрашивание природными красителями благотворно повлияет на карьеру; 4 апреля – нейтральный день: можно стричь кончики и равнять концы;

5 апреля – стрижка благоприятна и привлечет к человеку деньги, особенно в сочетании с окрашиванием природными красителями;

– стрижка благоприятна и привлечет к человеку деньги, особенно в сочетании с окрашиванием природными красителями; 6 апреля – стрижка привлечет в жизнь деньги;

– стрижка привлечет в жизнь деньги; 7 апреля – нейтральный день: волосы расти станут лучше, а вот душевное равновесие может пострадать;

8 апреля – неудачный день: стрижка грозит обернуться проблемами со здоровьем;

– неудачный день: стрижка грозит обернуться проблемами со здоровьем; 9 апреля – после стрижки волосы станут жестче, плюс со здоровьем могут начаться проблемы;

– после стрижки волосы станут жестче, плюс со здоровьем могут начаться проблемы; 10 апреля – стричься стоит, только если человек решил кардинально менять жизнь – иначе перемены будут опасными;

11 апреля – можете рискнуть здоровьем волос – если очень надо усилить харизму;

12 апреля – стрижку стоит отложить;

– стрижку стоит отложить; 13 апреля – стрижка пойдет на пользу волосам и эмоциональному состоянию;

– стрижка пойдет на пользу волосам и эмоциональному состоянию; 14 апреля – стрижка добавит здоровья и волосам, и организму в целом;

– стрижка добавит здоровья и волосам, и организму в целом; 15 апреля – нейтральный день;

Читайте такжеПрогноз магнитных бурь на апрель 2020 года – точные даты и сила ударов

16 апреля – откажитесь от стрижки, иначе ждут разлады в семье;

– откажитесь от стрижки, иначе ждут разлады в семье; 17 апреля – можно стричь кончики;

18 апреля – не стоит не только стричь, но и просто мыть голову: это плохо отразится на здоровье как волос, так и организма в целом;

– не стоит не только стричь, но и просто мыть голову: это плохо отразится на здоровье как волос, так и организма в целом; 19 апреля – стрижку стоит отложить;

– стрижку стоит отложить; 20 апреля – стрижка повысить популярность у противоположного пола – но волосы станут непослушными;

21 апреля – стричься не стоит, если не хотите укоротить себе жизнь;

– стричься не стоит, если не хотите укоротить себе жизнь; 22 апреля – стрижку лучше перенести;

– стрижку лучше перенести; 23 апреля – стрижка пойдет на пользу здоровью во всех отношениях;

– стрижка пойдет на пользу здоровью во всех отношениях; 24 апреля – отличный день для стрижки, заодно и деньги можно привлечь в кошелек;

– отличный день для стрижки, заодно и деньги можно привлечь в кошелек; 25 апреля – лучше перенести поход к парикмахеру, иначе намеченные планы начнут срываться;

– лучше перенести поход к парикмахеру, иначе намеченные планы начнут срываться; 26 апреля – стрижка привлечет деньги в кошелек, особенно если волосы окрасить в светлый цвет;

– стрижка привлечет деньги в кошелек, особенно если волосы окрасить в светлый цвет; 27 апреля – стрижка поможет избавиться от болезней и привлечь деньги;

– стрижка поможет избавиться от болезней и привлечь деньги; 28 апреля – худший день месяца для похода к парикмахеру;

– худший день месяца для похода к парикмахеру; 29 апреля – негативные тенденции все еще сильны: от стрижки лучше отказаться;

– негативные тенденции все еще сильны: от стрижки лучше отказаться; 30 апреля – волосы начнут лучше расти, здоровье укрепится.

Лунный календарь стрижек на май 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 2-5, 10-11, 15, 20-21, 26 и 29-30 мая. Самый благоприятный день для стрижки в мае 2020 – это 29 мая, а самый ужасный – 28 мая.