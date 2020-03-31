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Гороскоп на апрель-2020: Близнецы на коне, а Водолеям мир покажется склепом

31 марта 2020, 05:05

Стрельцам, Водолеям и Девам, в первую очередь, нужно опасаться заражения коронавирусом.

звезды,гороскоп
Астролог рассказал, что ждет каждый из знаков Зодиака в апреле, и кто рискует подцепить коронавирус

"Не все мы умрем, но все мы изменимся" – под таким девизом пройдет апрель 2020 года. Многое в этом месяце будет определять соединение Юпитера, символа социума, масштабности и глобальных процессов, и Плутона, символа смерти и преображения.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Соединение Юпитера и Плутона откроет новую страницу в истории мира. Плутон обещает нам трансформации, преображение и, к сожалению, смерти, а Юпитер добавит всему этому масштабности и широты размаха. Потому можно прогнозировать, что человечество ждут серьезные перемены и масштабные события", – отметил астролог.

При этом Влад Росс составил прогноз на апрель 2020-го для каждого из знаков Зодиака.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Счастливчики апреля:

Близнецы. Супер-месяц ждет Близнецов, так как он пройдет под аурой Венеры, а это – их планета. Особенно прекрасны в это время для Близнецов любовные встречи, контакты и связи. Многие Близнецы в апреле могут встретить любовь всей своей жизни в интернете. Представителей этого знака ждет множество радостных встреч и позитивных перемен. Близнецам будет фартить при заключении контрактов и договоров (они будут удачными), повезет им и в новой работе. Близнецов ждут большие перемены, они в апреле "на коне".

Козероги. Апрель станет периодом прорывов у Козерога. Их ждут глобальные задачи и глобальные перемены. Все, что они будут менять в своей жизни, реформировать, будет блестяще. Рекомендую Козерогам в этом месяце преобразовывать свой бизнес, работу. Те Козероги, у которых нет своего дела, могут смело начать его во второй половине месяца – дело пойдет гладко и успешно. Они могут даже открыть новое предприятие, стартовать с чем-то с нуля. Хотя в период карантина это вроде бы должно быть сложно, но Козерогам это удастся.

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Скорпионы. Представителей этого знака ждет блестящее время. Плутон, символ, управляющий знаком Скорпиона, будет в соединении с Юпитером целый месяц. Потому в апреле деньги просто "нападут" на Скорпионов. Они могут оказаться крайне удачливыми в совершенно неожиданных ситуациях. У них может возникнуть перспективный новый бизнес, особенно связанный со смертью и преображением (то есть с медициной, хирургией, кладбищами и ритуальными услугами). Скорпионы могут смело рисковать и вкладывать деньги в ценные бумаги – они добьются успеха.

Весы. В апреле очень хорошая ситуация сложится у Весов. В это время Весы могут взяться за получение образования, в том числе высшего. У них отлично пойдет удаленная онлайн-учеба во время карантина. Весы должны использовать это время для постижения чего-то нового, прохождения онлайн-курсов или тренингов. Также Весов порадуют романтические путешествия внутри страны, пока не введен жесткий карантин. Также в апреле Весы могут найти духовного учителя и раскрыть таланты, о которых раньше даже не подозревали.

Лузеры апреля:

Водолеи. Апрель пройдет хуже некуда у Водолеев. Марс, планета малого несчастья, шарахнет Водолеев по полной. Плюс к Марсу присоединится Сатурн, планета большого несчастья, который вошел в Водолея еще в январе и будет бить по Водолеям. Особенно тяжело придется январским Водолеям, им достанется больше всего. Водолеям в апреле мир будет казаться склепом. Ведь это самый свободолюбивый знак Зодиака, а все нынешние запреты, ограничения, отсутствие возможности передвигаться будут заставлять Водолеев чувствовать себя, как в тюрьме. Беда не приходит одна – Водолеи убедятся в этом. У них будет все валиться из рук. Им грозят ограбления, нападения, угон автомобиля. Все будет сложно и на работе, в частности, они могут разругаться с начальством. Им следует быть готовыми к ударам судьбы. Кроме того, сопротивляемость организма болезням у Водолеев самая низкая в этом месяце.

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Львы. Неблагоприятная ситуация и у Львов. Множество их договоров и контрактов может быть разрушено. Месяц будет насыщен спорами и разногласиями. Напряжение будет ощущаться в отношениях с деловыми партнерами, в коллективе. То же будет и в семейных отношениях. Потому среди Львов может быть масса разводов. Карантин, который заставит супругов постоянно находиться в обществе друг друга, семьям Львов едва ли пойдет на пользу. Месяц однозначно не способствует резким движениям и переменам Львов. Также возможно низвержение Львов с занимаемых должностей и увольнения.

Тельцы. В апреле произойдет мощное соединение Солнца и Урана в Тельце. А это планеты перемен и революционеров. Черная Луна в доме предательства, там же будет и Меркурий, что чревато подставами, обманами, предательствами. Поэтому Тельцам все финансовые дела лучше отменить. Да и вообще, все важные дела лучше отложить на потом. Не стоит также покупать ничего важного. Не стоит ничего менять. Также Тельцам следует быть внимательными и не попадаться на уловки, обещающие быстрое обогащение.

Стрельцы. У Стрельцов в апреле могут быть большие сложности со здоровьем. Также возможны измены, неприятности в семье, сложные любовные ситуации. Стрельцам может грозить увольнение с работы и неразбериха с финансами. Неудачными будут и поездки. Есть риск попасть в критические ситуации на дорогах. Стрельцам везет, что карантин, и будет ограничена их возможность ездить. Я вообще не советую им садиться за руль, иначе просто на ровном месте на скорости 20 км/ч они могут попасть в аварию.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Раки. Представители этого знака должны быть очень осторожны с финансами. В первой половине месяца их легко могут объегорить. Лучше не вкладывать деньги в какие-либо финансовые проекты. Могут быть сложные ситуации с кредиторами и банками. Во второй половине апреля все эти проблемы могут "разрулиться". Увенчаются успехом любые планы, связанные с землей и недвижимостью. В самом конце месяца Раков может ждать очень удачное вложение в недвижимость.

Овны. Первая половина апреля у Овнов будет наполнена какими-то переменами, нестабильностью, сложными ситуациями и вечной беготней. Будет какой-то калейдоскоп событий и происшествий, которые будут стремительно сменять одно другое. Овнам будет сложно сосредоточиться, уследить за чем-то и держать ситуацию под контролем. Вторая половина месяца будет более благоприятна. Она может принести новые хорошие знакомства, связи, полезные контакты. Овны могут открыть для себя новые сообщества. Они сумеют реализовать какие-то планы и проекты. Во второй половине месяца Овны могут очень удачно инвестировать деньги, вложиться в проекты и иметь в дальнейшем успех.

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Девы. Первая половина месяца обещает стать сложным периодом для Дев. Высока опасность ДТП и несчастных случаев. Они будут очень подвержены разным болезням, в том числе и коронавирусу. Во второй половине месяца Девы перестанут болеть, и ситуация сложится для них более благоприятно. Прежде всего, это проявится в работе: откроются новые возможности, благоприятной будет и смена места работы. Также Девы смогут преуспеть в новом для себя бизнесе.

Рыбы. В начале месяца Рыбам будет фартить, и любая сфера их жизни будет складываться благоприятно. Особенно это касается финансов. Их могут ждать "халявные" покупки, по очень выгодной цене они сумеют купить дорогие вещи – от автомобилей до бриллиантов. Но во второй половине месяца Рыбам следует быть осторожными и опасаться аферистов, особенно аферистов-любовников (любовниц). Альфонсы могут кинуть Рыб на деньги. Также во второй половине месяца им нужно быть осторожными в поездках, в том плане, что, отправляясь куда-то они могут поругаться с родственниками. Потому Рыбам в это время лучше делать поменьше телодвижений.

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