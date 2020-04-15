В моду вернулась мохнатая короткая стрижка шэг из 1970-х: фото

После того, как карантин закончится, будет целая волна коротких стрижек. Женщины захотят избавиться от тяжести бытия, и волосы станут "разменной монетой".
Совершенно не важно, что вы делаете со своими волосами на карантине. Вы можете завязать "булочку" или хвостик, заплести косу или укладывать волосы так, словно собираетесь на вечеринку.
Вы можете пойти и другим путем – подстричь волосы дома и обрести тем самым новый навык и интересный жизненный опыт.
Вы можете разделять мнение многих женщин о том, что важно любыми способами привести шевелюру в порядок, ведь когда женщина ощущает себя красивой и привлекательной, она счастлива, а это огромный плюс для общего состояния и прекрасного настроения.
В то же время вы можете категорически отказаться от самодеятельности и устроить своего рода протест: раз все не так, как хотелось бы, значит и я отвечу тем же. Кстати, можно даже "записаться" в ряды тех, кто считает, что стричь волосы на карантине опасно. Да-да, некоторые эксперты говорят, что волосы – это защита, поэтому сейчас нужно стороной обходить ножницы.
В общем, оправдать можно любое действие или бездействие.
Важно то, что после карантина мы будем немножко другими, и нашим сердцам захочется перемен. После того, как карантин закончится, будет целая волна коротких стрижек. Женщины массово захотят избавиться от тяжести бытия, и волосы станут "разменной монетой".
Женщинам захочется легкости, свободы и лохматости, которая поможет снять напряжение и добавит в жизнь игривости, радости и взлета!
В 2020 году в моду вернулась стрижка шэг из 70-х, которую подарили миру американские рокеры, и в ней все то, чего хотят женщины сейчас, но получат только после того, как откроются салоны красоты и появится возможность записаться на стрижку где-то на первую половину выходного дня.
Кстати, в наших широтах эта стрижка появилась только в 90-е, поэтому многие считают ее на 20 лет моложе.
Главред узнал главные особенности стрижки шэг (шег или шегги) 2020, а в нашей фотогалерее – модные варианты стрижки для вдохновения и визуального представления того, что нас ждет.
Модная короткая стрижка шэг 2020 на весну и лето – главные особенности
Шэг – это…
Модная стрижка шэг — это когда растрепана вся голова, или только виски, или только челка, или только затылок, или отдельные пряди. Главное в стрижке шэг – филировка, которая и отличает ее от всех остальных.
Шэг молодит
Женская стрижка шэг заставляет нас выглядеть моложе. Трудно найти что-то лучшее среди коротких стрижек с таким потрясающим эффектом омоложения.
Шэг подходит всем
Эта стрижка в умелых руках мастера может из каждой женщины сделать стильную красавицу. Во-первых, где нужно – можно добавить объем, где не надо – можно его убрать. Во-вторых, можно откорректировать овал лица – стоит все лишь добавить несколько прядей и челку. В-третьих – возраст значения не имеет, стрижка шэг, словно хамелеон, меняется и вписывается в любой образ.
Шэг роскошна даже без окрашивания
Есть короткие стрижки, которые теряются на волосах естественного цвета. Но это не о шэг.
Если вам нравится свой цвет волос, то ваши пряди будут хорошо реагировать на стрижку. Милый силуэт этого стиля позволяет добавить некоторые тонкие блики, которые осветлят волосы и подчеркнут слои.
Что касается окрашенных волос, то тут вы тоже будете довольны, ведь стрижка выигрышно подчеркивает любой цвет.
Читайте такжеВ моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка лоб (с англ. сокращенно lob от long bob – удлиненный боб) – это одна из вариаций знаменитой стрижки боб. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей.