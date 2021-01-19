Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021

Окрашивание волос в бирюзовый цвет – это не всегда о бунте подростков. Более того, это не обязательно каприз взрослых девушек. В 2021 году бирюзовые волосы опять вернулись в моду и становятся трендом.

Естественно, это не единственный модный цвет волос в этом году – в нашем материале В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд можете узнать о главных тенденциях покраски волос в 2021 году.

Но бирюзовые волосы станут своего рода глотком свежего воздуха в этом году. А еще этот цвет поможет обрести гармонию, ведь он символизирует уравновешенность. Под действием бирюзового мы быстро приходим в себя, успокаиваемся и настраиваем себя на лучшее – в эти бурные времена, согласитесь, это бесценно.

Поэтому окрашивание волос в бирюзовый цвет, если вы на этот шаг решитесь, обязательно изменит вашу жизнь. Хотя, как правило, многие женщины не углубляются в контексты и значения, а просто выбирают то, что в тренде.

А появился єтот тренд с легкой подачи всемирно известного дома моды Valentino – модели с волосами бирюзового цвета дефилировали на показе мод на весну-лето 2021. Такие волосы в сочетании с яркими платьями – это настоящий взрыв позитива и радости.

И совершенно не важно, будут открыты парикмахерские в этом году или нет – покрасить волосы в бирюзовый оттенок вы можете легко и в домашних условиях.

Если у вас достаточно светлые или седые волосы, то бирюзовый цвет без особых усилий может стать вашим и подарит вам удивительные эмоции.

Читайте такжеПрелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году - фотоНо и тем, у кого темные волосы, не стоит отчаиваться – вы можете создать приятные эффекты с помощью цветного спрея, и пускай ненадолго, но выглядеть ультрамодной.

В противном случае вам нужно будет осветлить полностью волосы и покрасить их в бирюзовый цвет.

Кроме того, вы можете покрасить в бирюзовый цвет только некоторые пряди.

Бирюзовые волосы: как долго держится цвет

Бирюзовый оттенок быстро смывается с волос. Вы должны быть готовы к тому, что после каждого мытья волос у вас на голове будет новый оттенок бирюзового.

Только не спешите красить повторно волосы: в 2021 году в моде пастельные оттенки, поэтому бледные бирюзовые волосы тоже заслуживают внимания.

А для того, чтобы бирюзовый цвет волос радовал вас дольше, нужно всегда заканчивать мытье волос ополаскиванием прохладной водой.