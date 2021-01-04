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В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 января 2021, 06:32

Если хотите выглядеть сногсшибательно, но не хотите обесцвечивать каждую прядь, то пастельный балаяж – идеальный вариант для вас.

  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021 Instagram

Новый год подталкивает нас к изменениям. Одни могут начать наводить порядки в шкафу или переставлять мебель в комнатах, другие начинают планировать большие покупки, а третьи - меняются сами, и начинают с нового цвета волос. Окрашивание волос – отличная возможность не только сменить имидж, но и поднять себе настроение. Мода 2021 учитывает разные требования и пытается угодить всем, поэтому тенденции окрашивания в этом году будут одновременно очень непринужденными и колоритными.

В то же время некоторые тренды, которые были популярными в прошлом году, продолжат завоевывать сердца женщин и в 2021 году – в нашем материале Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020-2021 можете подробнее узнать об этой уникальной покраске.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных трендах в окрашивании волос 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модное окрашивание 2021 – на что обратить внимание

В моде пастельный балаяж

Если хотите выглядеть сногсшибательно, но не хотите обесцвечивать каждую прядь, то пастельный балаяж – идеальный вариант для вас. Результат вас приятно удивит, ведь получится ангельский, волшебный цвет волос. Пастельный балаяж может дать толчок вашему личному стилю и подарить вам уверенность – вы точно почувствуете себя королевой мира! Еще один приятный момент в этом окрашивании – выбор пастельных оттенков, и лучше одним не ограничиваться.

Модное окрашивание 2021 / Instagram

Окрашивание в стиле 90-х

Все еще на вершине моды окрашивание волос блоками в стиле 90-х, при этом акцент – в основном спереди. По сути, нужно сделать две яркие "ленты", которые будут красиво обрамлять лицо. Эта тенденция ожила в начале прошлого года, и подарила стилистам и модницам широкое поле для фантазии – несмотря на то, что окрашивают только передние пряди, вариантов окрашивания – множество.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

Можно также сделать несколько ярких крупных блоков в стиле мелирования из 90-х – сейчас такой вариант в тренде. Никаких плавных переходов – отделяете несколько верхний прядей, на которых хотите сделать акцент, и красите их любым цветом или просто осветляете.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

В трендах калифорнийский блонд

Воспоминания о лете, мечты о пляже и солнце не дают покоя многим женщинам во всех уголках планеты. Поэтому огромной популярностью пользуется окрашивание волос калифорнийский блонд. Как правило, красят только отдельные пряди. Корни – свои, родные, их не трогают вообще. Акцент – на концы, которые как бы "выгорают" на солнце. Модный калифорнийский блонд 2021 соткан из теплых песочных и холодных бежевых оттенков, которые идеально подходят для любого времени года.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

Грибной блонд – писк сезона

На вершине моды - окрашивание волос грибной блонд, которое очень напоминает классическое мелирование. Сочетание пепельных, как шампиньоны, и светлых волос завораживает, поэтому у этого варианта окрашивания уже много поклонниц. Грибной блонд — это роскошный холодный и модный цвет волос 2021, который может быть как однородным, так и включать много разных холодных коричневых оттенков: темнее и светлее. То есть основной цвет может быть разным, вплоть до шоколадного – чем темнее основа, тем более контрастным и эффектным будет окрашивание.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

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  • В моде пепельный блонд.
  • В моде естественные волосы.
  • В моде черные волосы с золотым отливом.
  • В моде красные волосы.

новости моды окрашивание волос мода 2021
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