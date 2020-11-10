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Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание волос 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 ноября 2020, 06:05

Скрытое окрашивание волос красиво смотрится как на коротких волосах, так и на длинных. Главное, правильно подобрать оттенок внутренних прядей.

  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram
  • Скрытое окрашивание волос 2020 Instagram

Окрашивание волос для одних женщин – обычная косметическая процедура, которая позволяет скорректировать цвет волос. Для других это вынужденный шаг, конечная цель которого – скрыть коварную седину. Есть также немало тех, для кого покраска волос – это приятное путешествие в мир новых ощущений, красок и… новой себя. Скрытое окрашивание волос 2020 – идеальный вариант для тех, кто ищет необычных ощущений и готов впечатлять!

Это уникальное окрашивание волос стало трендом в последнее время. Хотя это и не единственное модное окрашивание в этом сезоне – в нашем материале Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020 подробно рассказано о потрясающем варианте покраски волос для блондинок.

Так вот, скрытое окрашивание – это когда после покраски волос в распущенном виде каких-то особых изменений цвета не видно. Еще бы, ведь верхний слой волос не тронут. А потом начинается магия: как только вы хотя бы чуточку приподнимете верхний слой, или взлохматите шевелюру, то увидите яркие лучики, которые красиво пробиваются наружу.

То есть, по сути, красится только нижняя затылочная часть волос. Главным преимуществом такого окрашивания является то, что каждая женщина, наконец, получила возможность легко воплотить свою заветную мечту в реальность.

Например, если вы всю жизнь мечтали о розовых или синих волосах, но не могли это сделать из-за страха, что вас не поймут, то теперь можно запросто покрасить нижний слой волос любимым цветом – при желании, ваш внутренний цвет не будет привлекать особого внимания, а если захотите – то при помощи заколки сможете быстро сделать мальвинку и показать себя с другой стороны.

Только не надо думать, что скрытое окрашивание волос – это вариант исключительно для девушек-экстремалок. На самом деле возраст не имеет значения, как и форма лица, структура и длина волос. Важно подобрать цвет, который гармонично вам подходит, освежает и вдохновляет.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях скрытого окрашивания волос 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы покраски волос для вдохновения.

Скрытое окрашивание 2020 – на что обратить внимание

Скрытое окрашивание волос красиво смотрится как на коротких волосах, так и на длинных. Если вы хотите оживить боб или каре, то этот вариант окрашивания подойдет идеально.

Вы только представьте, как эффектно будете выглядеть, когда ваши волосы будут разлетаться на ветру – "огоньки" яркого цвета добавят вам энергии, внутреннего драйва и легкости, которая порой очень важна.

Скрытое окрашивание волос 2020
Скрытое окрашивание волос 2020 / Instagram

Правда для того, чтобы результат вас порадовал, важно руководствоваться не только собственными желаниями, но и учитывать, как цвета "дружат" друг с другом. Без совета специалиста тут не обойтись.

Читайте такжеШоколадный чай – модное окрашивание волос для брюнеток на осень-зиму: фотоЕсли у вас от природы темные волосы, то скрытый слой волос может быть синим, красным, рыжим, персиковым, зеленым и… блондинистым. Чем более выразительный контраст, тем лучше.

Скрытое окрашивание волос 2020
Скрытое окрашивание волос 2020 / Instagram

Если у вас светлые волосы, то идеальные внутренние пряди – фиолетовые, розовые, бирюзовые, желтые, зеленые и синие. Любой внутренний цвет с нежными светлыми волосами сочетается очень эффектно и стильно.

Скрытое окрашивание волос 2020
Скрытое окрашивание волос 2020 / Instagram

А можно сделать самое модное окрашивание 2020 – скрытое окрашивание радуга! Это универсальный вариант, который подходит обладательницам любого цвета волос и не требует особой мороки при выборе оттенка прядей. Выбирайте все цвета, которые вам нравятся, красьте нижние пряди и наслаждайтесь скрытым окрашиванием волос радуга!

Скрытое окрашивание волос 2020 / Instagram

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