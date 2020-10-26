УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 октября 2020, 05:06

Покраска волос грибной блонд – это хорошая новая зимняя тенденция, которая уже стала безумно популярной во всем мире.

  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание волос грибной блонд 2020 Instagram

Цвет волос красноречиво рассказывает о характере женщины, уверенно говорят одни. Другие убеждены, что вслед за изменением цвета волос происходят трансформации в жизни. А третьи просто следят за модой и с удовольствием обновляют цвет волос, учитывая свежие тенденции.

Иногда модный цвет волос настолько соблазнительный, что сложно устоять и не решиться на смену имиджа. Особенно, если у этого цвета вкусное и осеннее название. В частности, в нашем материале о Модном окрашивании волос осень-зима 2020-2021 в каштановый цвет подробно рассказано о покраске волос, которая напоминает "поцелуй солнца".

Но не только каштановый цвет в трендах. Встречайте – в моду на осень-зиму 2020 пришло окрашивание волос грибной блонд, которое очень напоминает классическое мелирование.

Грибная блондинка – это самый подходящий цвет волос на этот сезон, ведь идеальное сочетание пепельных, как шампиньоны, и светлых волос завораживает!

Отметим, грибной блонд – это восхитительный холодный цвет, сотканный из светлых волос и пепельных тонов. Если у вас сейчас светлые волосы теплого оттенка, то самое время скорректировать оттенок и стать холоднее!

Кроме того, модное окрашивание волос грибной блонд 2020 осень-зима – отличная возможность для экспериментов. Только не думайте, что это стильное окрашивание волос ограничивается только светлым базовым цветом.

Грибной блонд — это роскошный холодный и модный цвет волос 2020-2021, который может быть как однородным, так и включать много разных холодных коричневых оттенков: темнее и светлее. То есть основной цвет может быть разным, вплоть до шоколадного – чем темнее основа, тем более контрастным и эффектным будет окрашивание.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях окрашивания волос в грибной блонд, а в нашей фотогалерее найдете образцы для вдохновения.

Модное окрашивание волос осень-зима 2020-2021 грибной блонд: на что обратить внимание

Покраска волос грибной блонд – это хорошая новая зимняя тенденция, которая уже стала безумно популярной во всем мире. Доказательств искать далеко ходить не надо – откройте Instagram и убедитесь в этом сами – фотографии всевозможных вариантов этого окрашивания падут на ваши головы, как из рога изобилие.

Модное окрашивание 2020 грибной блонд лучше не делать в домашних условиях – крайне важно, чтобы переход от основного цвета к пепельному был плавным.

Окрашивание волос грибной блонд 2020
Окрашивание волос грибной блонд 2020 / Instagram

Кроме того, пепельные оттенки бывают разные, и будет лучше, если вы доверитесь парикмахеру, и он выберет нужный тон, который подойдет под цвет вашей кожи и глаз.

Грибной блонд - идеальный оттенок, если вы хотите легких изменений во внешности. Наличие в этом окрашивании и темных тонов, и светлых, означает то, что этот цвет отлично подходит всем женщинам независимо от формы лица. Длина волос тоже значения не имеет, хотя наиболее выигрышно грибной блонд "раскрывается" на длинных и средних волосах.

Читайте такжеВ моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фотоМодное окрашивание волос 2020 грибной блонд может стать находкой для тех, кто в обозримом будущем планирует перейти из блондинки в брюнетку или наоборот.

Грибной блонд – это цвет волос, который визуально добавляет объема волосам, поэтому все те, для кого эта опция важна, могут смело взять себе его на заметку.

Окрашивание волос грибной блонд 2020
Окрашивание волос грибной блонд 2020 / Instagram

И еще. Если для вас важно выглядеть неповторимо и оригинально, не забывайте хотя бы иногда использовать тоники разных оттенков для придания вашему грибному блонду особого сияния.

тренды окрашивание волос мода осень зима 2020 2021 модный цвет волос модное окрашивание волос 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:49
Эксперт объяснил, почему переговоры в США по Карабаху обречены на провал
05:27
В зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020 Видео
05:06
Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото Фото
04:36
"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко Видео
04:03
Могут привести к заражению: названы ошибки при ношении масок Видео
Реклама
03:32
В харьковской инфекционке пациент с Сovid-19 погиб жуткой смертью Видео
02:58
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
02:10
Вашингтон и Анкара сошлись лбами: эксперт объяснил новый расклад по Карабаху Видео
01:50
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
01:37
В горсовет Ужгорода проходит партия, разрекламированная МИД Венгрии
01:25
Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября Видео
00:34
В Слуге народа с оптимизмом восприняли результаты экзит-полов Видео
00:24
Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19 Видео
00:05
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
25 октября, воскресенье
23:58
Коронавирус в день выборов – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
23:50
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
23:42
США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе Видео
23:29
В Беларуси демонстранты объявили общенациональную забастовку Видео
23:24
Разумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского
23:23
Киев припугнул Будапешт из-за "коварного удара и наглого вмешательства" в выборы 2020 Видео
Реклама
23:18
Трамп дал бравурное обещание по Нагорному Карабаху Видео
23:02
В ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020 Видео
23:01
Алиев выдвинул новое условие по перемирию в Нагорном Карабахе Видео
22:55
В Николаеве на выборах побеждает действующий мэр Сенкевич – экзит-пол
22:53
Воскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020 мнение
22:53
Кто победил на местных выборах 2020: результаты экзит-полов
22:52
В ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020 Видео
22:37
Выборы в Ужгороде: кто поборется за кресло мэра во втором туре
22:30
У Зеленского оценили возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
22:19
Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице Видео
22:03
В Чернигове 85% избирателей выбрали мэра в первом туре – экзит-пол Видео
22:03
Выборы в Кривом Роге: с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур
21:54
Пять вопросов от Зеленского: когда ждать результатов Видео
21:38
Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах Видео
21:32
"Да скорее бы все это закончилось": появилась реакция Зеленского на выборы 2020 Видео
21:29
В Одессе на выборах мэра лидирует Труханов - экзит-пол выборы
21:15
В Кривом Роге победила партия Слуга Народу - данные экзит-пола
21:06
В Мариуполе с большим отрывом побеждает действующий мэр – экзит-пол Видео
21:02
Результаты экзит-полов в Запорожье 2020: кресло мэра остается у Буряка Видео
21:01
Выборы мэра Черновцов: кому удалось выйти в лидеры
Реклама
20:45
Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов
20:43
Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове
20:38
Кто побеждает на выборах в Одессе - экзит-пол
20:31
Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре
20:31
Победа Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты
20:25
Местные выборы послужат началом проблем для Зеленского мнение
20:17
В ЦИК оправдались за отсутствие информации о явке избирателей Видео
20:06
Войска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении Видео
20:00
Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент
19:52
В Раде припугнули резким ростом числа больных коронавирусом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять