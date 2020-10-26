Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото

Цвет волос красноречиво рассказывает о характере женщины, уверенно говорят одни. Другие убеждены, что вслед за изменением цвета волос происходят трансформации в жизни. А третьи просто следят за модой и с удовольствием обновляют цвет волос, учитывая свежие тенденции.

Иногда модный цвет волос настолько соблазнительный, что сложно устоять и не решиться на смену имиджа. Особенно, если у этого цвета вкусное и осеннее название. В частности, в нашем материале о Модном окрашивании волос осень-зима 2020-2021 в каштановый цвет подробно рассказано о покраске волос, которая напоминает "поцелуй солнца".

Но не только каштановый цвет в трендах. Встречайте – в моду на осень-зиму 2020 пришло окрашивание волос грибной блонд, которое очень напоминает классическое мелирование.

Грибная блондинка – это самый подходящий цвет волос на этот сезон, ведь идеальное сочетание пепельных, как шампиньоны, и светлых волос завораживает!

Отметим, грибной блонд – это восхитительный холодный цвет, сотканный из светлых волос и пепельных тонов. Если у вас сейчас светлые волосы теплого оттенка, то самое время скорректировать оттенок и стать холоднее!

Кроме того, модное окрашивание волос грибной блонд 2020 осень-зима – отличная возможность для экспериментов. Только не думайте, что это стильное окрашивание волос ограничивается только светлым базовым цветом.

Грибной блонд — это роскошный холодный и модный цвет волос 2020-2021, который может быть как однородным, так и включать много разных холодных коричневых оттенков: темнее и светлее. То есть основной цвет может быть разным, вплоть до шоколадного – чем темнее основа, тем более контрастным и эффектным будет окрашивание.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях окрашивания волос в грибной блонд, а в нашей фотогалерее найдете образцы для вдохновения.

Модное окрашивание волос осень-зима 2020-2021 грибной блонд: на что обратить внимание

Покраска волос грибной блонд – это хорошая новая зимняя тенденция, которая уже стала безумно популярной во всем мире. Доказательств искать далеко ходить не надо – откройте Instagram и убедитесь в этом сами – фотографии всевозможных вариантов этого окрашивания падут на ваши головы, как из рога изобилие.

Модное окрашивание 2020 грибной блонд лучше не делать в домашних условиях – крайне важно, чтобы переход от основного цвета к пепельному был плавным.

Окрашивание волос грибной блонд 2020 / Instagram

Кроме того, пепельные оттенки бывают разные, и будет лучше, если вы доверитесь парикмахеру, и он выберет нужный тон, который подойдет под цвет вашей кожи и глаз.

Грибной блонд - идеальный оттенок, если вы хотите легких изменений во внешности. Наличие в этом окрашивании и темных тонов, и светлых, означает то, что этот цвет отлично подходит всем женщинам независимо от формы лица. Длина волос тоже значения не имеет, хотя наиболее выигрышно грибной блонд "раскрывается" на длинных и средних волосах.

Читайте такжеВ моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фотоМодное окрашивание волос 2020 грибной блонд может стать находкой для тех, кто в обозримом будущем планирует перейти из блондинки в брюнетку или наоборот.

Грибной блонд – это цвет волос, который визуально добавляет объема волосам, поэтому все те, для кого эта опция важна, могут смело взять себе его на заметку.

Окрашивание волос грибной блонд 2020 / Instagram

И еще. Если для вас важно выглядеть неповторимо и оригинально, не забывайте хотя бы иногда использовать тоники разных оттенков для придания вашему грибному блонду особого сияния.