Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект

Сама процедура занимает примерно час, а эффект от нее длится около 6-8 недель. И он не только эстетический.
Иногда все, что нам не хватает для счастья – это красивые ресницы. И каждый достигает этой цели, как умеет: одни приклеивают ресницы, другие наращивают их, а третьи наносят толстый слой туши и радуются тому, что получилось. Но есть еще один способ, позволяющий сделать взгляд выразительным – это ламинирование ресниц. Правда, процедуру эту выполняют в несколько этапов.
Но если вам нужен быстрый эффект, то лучше всего использовать накладные ресницы – в нашем материале Как приклеить накладные ресницы и стать неотразимой можете подробнее узнать об этой процедуре. Но если время есть, и вы хотите получить красивые ресницы не на один вечер, тогда ламинирование станет для вас находкой!
Без преувеличения можно сказать, что ламинирование ресниц — это лечение, в основе которого кератин и витамины. Эта процедура создает своеобразный "лифтинг-эффект", а ресницы в результате выглядят более объемными, сильными и здоровыми.
После ламинирования вам больше не нужно будет использовать тушь для ресниц, а также подкручивать их. Кроме того, вы сможете забыть о накладных ресницах.
Но эффект – не только эстетический. На самом деле, важным плюсом ламинирования является то, что эта процедура совершенствует ресницы внутренне, ведь интенсивно их питает.
Проще говоря, если у вас редкие, короткие и безжизненные ресницы, то лучшее, что вы можете сделать – это ламинирование ресниц.
Ламинирование ресниц – что это такое и как работает
Суть процедуры ламинирования ресниц в том, чтобы при помощи природных компонентов вернуть им жизнь и толщину. В основе лечения - кератиновая завивка, которая позволяет выбрать уровень изгиба ресниц. Первым шагом является завиток, который, конечно, зависит от длины ресниц. Он фиксируется продуктом на основе аминокислот, который их укрепляет.
Затем переходят к применению кератина, который питает и увлажняет ресницы, стимулируя их рост. Если хотите, то можете попросить на следующем шаге нанести краситель на ресницы. Наконец, используется аргановое масло, чтобы еще больше укрепить их.
Ламинирование ресниц – кому подходит
Если у вас прямые и ломкие ресницы, то ламинирование станет для вас спасением. Также єта процедура подходит тем, у кого длинные и очень мягкие ресницы - ламинирование питает их и делает более крепкими и красивыми. Проще говоря, ламинирование может решить любую проблему.
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Сама процедура занимает примерно час, а эффект длится около 6-8 недель. Правда, многое зависит от типа ресниц. Кроме того, чтобы добиться желаемого результата, вам понадобится 3-4 сеанса ламинирования.
Что нельзя делать после процедуры ламинирования ресниц
В течение 24 часов после лечения нельзя смачивать ресницы водой, а также использовать средства для снятия макияжа или туши.
Ламинирование ресниц - кому противопоказано
Эта процедура безопасна. Нет противопоказаний, ее можно делать во время беременности, кормления грудью и даже если у вас есть заболевания глаз. Если вы заметили небольшое раздражение, знайте, что оно исчезает в течение 24 часов.