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Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 января 2021, 04:41

Сама процедура занимает примерно час, а эффект от нее длится около 6-8 недель. И он не только эстетический.

Ламинирование ресниц - безопасная процедура / Instagram

Иногда все, что нам не хватает для счастья – это красивые ресницы. И каждый достигает этой цели, как умеет: одни приклеивают ресницы, другие наращивают их, а третьи наносят толстый слой туши и радуются тому, что получилось. Но есть еще один способ, позволяющий сделать взгляд выразительным – это ламинирование ресниц. Правда, процедуру эту выполняют в несколько этапов.

Но если вам нужен быстрый эффект, то лучше всего использовать накладные ресницы – в нашем материале Как приклеить накладные ресницы и стать неотразимой можете подробнее узнать об этой процедуре. Но если время есть, и вы хотите получить красивые ресницы не на один вечер, тогда ламинирование станет для вас находкой!

Без преувеличения можно сказать, что ламинирование ресниц — это лечение, в основе которого кератин и витамины. Эта процедура создает своеобразный "лифтинг-эффект", а ресницы в результате выглядят более объемными, сильными и здоровыми.

После ламинирования вам больше не нужно будет использовать тушь для ресниц, а также подкручивать их. Кроме того, вы сможете забыть о накладных ресницах.

Но эффект – не только эстетический. На самом деле, важным плюсом ламинирования является то, что эта процедура совершенствует ресницы внутренне, ведь интенсивно их питает.

Проще говоря, если у вас редкие, короткие и безжизненные ресницы, то лучшее, что вы можете сделать – это ламинирование ресниц.

Ламинирование ресниц – что это такое и как работает

Суть процедуры ламинирования ресниц в том, чтобы при помощи природных компонентов вернуть им жизнь и толщину. В основе лечения - кератиновая завивка, которая позволяет выбрать уровень изгиба ресниц. Первым шагом является завиток, который, конечно, зависит от длины ресниц. Он фиксируется продуктом на основе аминокислот, который их укрепляет.

Ламинирование ресниц решает разные проблемы / Instagram

Затем переходят к применению кератина, который питает и увлажняет ресницы, стимулируя их рост. Если хотите, то можете попросить на следующем шаге нанести краситель на ресницы. Наконец, используется аргановое масло, чтобы еще больше укрепить их.

Ламинирование ресниц – кому подходит

Если у вас прямые и ломкие ресницы, то ламинирование станет для вас спасением. Также єта процедура подходит тем, у кого длинные и очень мягкие ресницы - ламинирование питает их и делает более крепкими и красивыми. Проще говоря, ламинирование может решить любую проблему.

Читайте такжеСедеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрытьЛаминирование ресниц - как долго держится эффект

Сама процедура занимает примерно час, а эффект длится около 6-8 недель. Правда, многое зависит от типа ресниц. Кроме того, чтобы добиться желаемого результата, вам понадобится 3-4 сеанса ламинирования.

Что нельзя делать после процедуры ламинирования ресниц

В течение 24 часов после лечения нельзя смачивать ресницы водой, а также использовать средства для снятия макияжа или туши.

Эффект от ламинирования ресниц держится 6-8 недель / Instagram

Ламинирование ресниц - кому противопоказано

Эта процедура безопасна. Нет противопоказаний, ее можно делать во время беременности, кормления грудью и даже если у вас есть заболевания глаз. Если вы заметили небольшое раздражение, знайте, что оно исчезает в течение 24 часов.

ресницы
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