Дивные кожаные куртки станут ярчайшим трендом весны-лета 2021

Весна уже вот-вот покажет свою теплую сторону, и мы наконец переоденемся в стильные, соблазнительные и такие родные кожаные куртки. Конечно, они практически всегда в моде, так как давно стали классикой, но в этом году – они просто обязаны быть в каждом шкафу. Кожа официально вернулась в моду, и улетучилось ощущение, что в кожаных вещах мы выглядим вульгарно.

Правда, не последнюю роль в том, что кожаные куртки женские реабилитировались в наших глазах сыграло то, что их начали шить с искусственных материалов. Эко кожа правит бал в этом году, и нас это вполне устраивает.

Тем более, что благодаря этому женские куртки "расцвели" яркими красками, словно цветы в весеннем саду, и мы можем в коже выглядеть оригинально, неповторимо и показать свой характер.

Среди самых актуальных моделей на весну и лето 2021 особое место занимают байкерские кожаные куртки косухи. Они достаточно короткие, визуально - жесткие и имеют большие отвороты. При этом в тренде не только черные модели, но и коричневые.

Модные кожаные куртки женские 2021 / Instagram

Правда, бахрома выходит из моды, и этот момент важно учесть, если планируете обновить свой гардероб.

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Мода 2021 широко распахнула двери удлиненным курткам – крой классический, на пуговицах. Это новинка сезона, которая заслуживает особого внимания.

Модные кожаные куртки женские 2021 / Instagram

Если за зиму слишком устали от темных оттенков, и душа желает ярких красок, что обратите внимание на удивительные куртки кожаные женские лимонного, синего, красного и других сочных оттенков.

Модные кожаные куртки женские 2021 / Instagram

Кроме того, есть у кожаных курток в этом году важная особенность – они щедро украшены всяческими декоративными деталями, которые подарят ощущение защищенности и внутренней силы.

Читайте такжеС чем носить джинсовую куртку: главные секретыВ сезоне весна-лето модные кожаные куртки 2021 женские можно носить и в дуэте с джинсами, и с любыми брюками. Под низ одевайте свитер с капюшоном или укороченный топ. Также кожаные куртки косухи красиво сочетаются с романтическими платьями любой длины и юбками, в том числе и мини.