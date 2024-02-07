Должны быть в гардеробе у каждой: Андре Тан назвал самые модные вещи зимы 2024

В список самых популярных вещей зимнего гардероба в 2024 году вошла одежда, обувь и аксессуары.

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Андре Тан назвал самые популярные вещи зимы-2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые популярные вещи зимы 2024. Хотя до весны осталось совсем недолго, если купить модные и стильные вещи сейчас, это станет отличной инвестицией на следующий холодный сезон.

Угги – настоящий must have холодного сезона, написал дизайнер в Instagram. По словам Тана, сегодня популярность этой обуви достигла максимальной популярности.

Верхняя одежда из эко-меха остается популярной и востребованной уже не один сезон. Это не только очень стильно, но и экологично. Поэтому если у вас нет шубки из искусственного меха, то обязательно стоит ее приобрести.

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Цветная кожа в последние годы является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой, рассказал Андре Тан.

Панамы. Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.

Вязаные вещи также должны быть в гардеробе каждой модницы.

"В тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки", - рассказал дизайнер.

Как сообщал Главред, ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.

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