Должны быть в гардеробе у каждой: Андре Тан назвал самые модные вещи зимы 2024

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые популярные вещи зимы 2024. Хотя до весны осталось совсем недолго, если купить модные и стильные вещи сейчас, это станет отличной инвестицией на следующий холодный сезон.
Угги – настоящий must have холодного сезона, написал дизайнер в Instagram. По словам Тана, сегодня популярность этой обуви достигла максимальной популярности.
Верхняя одежда из эко-меха остается популярной и востребованной уже не один сезон. Это не только очень стильно, но и экологично. Поэтому если у вас нет шубки из искусственного меха, то обязательно стоит ее приобрести.
Цветная кожа в последние годы является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой, рассказал Андре Тан.
Панамы. Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.
Вязаные вещи также должны быть в гардеробе каждой модницы.
"В тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки", - рассказал дизайнер.
Как сообщал Главред, ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.
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