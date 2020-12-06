Эти впечатляющие шубы из экомеха помогут встретить морозы стильно - фото

Обычно шубы вызывают неоднозначные эмоции. А пока в обществе ломают копья по поводу того, гуманно ли носить эту элегантную верхнюю одежду, искусственный мех уверенно покоряет вершину Моды и собрал уже целые полчища поклонниц во всем мире. Еще бы! Если вы посмотрите на современные экошубы, то будете в восторге, вас пленят позитивные эмоции, вы просто растаете.

Конечно же, на шубах мир не сошелся. В нашем материале В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки можете более подробнее узнать об еще одном ярком тренде сезона.

Но если шуба – объект ваших мечтаний, вы спите и видите, как гуляете по мрачным зимним улочкам в яркой шубке нереальной красоты, тогда сосредоточьтесь именно на этой верхней одежде. Так или иначе, то, что мы носим, очень сильно влияет на то, что мы чувствуем, и если вы чувствительны к мелочам, то красивая шубка станет для вас спасательным кругом.

Кроме того, в шубе из экомеха можете не волноваться, что кто-то набросится на вас с упреками или будет косо смотреть. Да, мир, а вместе с ними и известные дизайнеры одежды, взяли курс на экологичность. Это новая философия, и ее нужно принимать – пэчворк, повторное использование материалов тоже из этой "оперы".

Но не стоит по этому поводу грустить, ведь те, с чьей легкой подачи в нашу жизнь приходят симпатичные, привлекательные и фантастические вещи, постарались на славу, и в сезоне зима 2020-2021 шубы из эко меха впечатляющие!

Мы сегодня расскажем вам о самых модных шубах из искусственного меха, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модные шубы из искусственного меха 2021 – на что обратить внимание

Главный тренд сезона – шуба-халат

Не только пальто в виде халата оказалось на передовой моды зима 2021. Дизайнеры взяли этот фасон на заметку, и, что называется, выдавили из него все, что можно. Одной из самых ярких модных тенденций шуб из экологического меха стали модели с поясом, в которые можно "влезть" за несколько секунд, укутаться и согреться.

Модные шубы из искусственного меха 2021 / Instagram

И несмотря на то, что некоторые модели снабжены едва заметными пуговицами, чтобы не оставить вообще никаких шансов ветру и холоду, тем не менее, визуально вы получите все ту же шубу-халат.

В моде шубы Тедди оверсайз

Если вы следите за модой, то уже наверняка знаете, что оверсайз в тренде во всем. Поэтому одним из "маяков", на которые следует ориентироваться в этом модном сезоне – это искусственные шубы большого размера.

Модные шубы из искусственного меха 2021 / Instagram

Еще одной особенностью таких шуб является мех чебурашки. Все те, кто помнят 90-е, ощутят немного ностальгии, ведь похожие шубы носили в те времена. Правда, сейчас шубы более яркие – красные, голубые, белые, бежевые, серые, цвета пудры, охры и кофе.

Читайте также В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фотоКороткие эко шубки в тренде

Зимы у нас в последнее время не слишком морозные, поэтому все те, кто хочет менее громоздкую верхнюю одежду, которая иногда превращает нас в "мишек", в трендах короткие шубки из экологического меха.

Модные шубы из искусственного меха 2021 / Instagram

Это могут быть классические варианты или модели с разными вставками из эко кожи. Короткие шубы 2021 красиво сочетаются с юбками, вязаными платьями, джинсами и брюками, поэтому точно пылиться в шкафу не будут.

Мода зима 2021 – какие еще шубы в тренде: