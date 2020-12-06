УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Эти впечатляющие шубы из экомеха помогут встретить морозы стильно - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 декабря 2020, 06:24

Одним из "маяков", на которые следует ориентироваться в этом модном сезоне – это искусственные шубы оверсайз.

  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram
  • Модные экошубы зима 2021 Instagram

Обычно шубы вызывают неоднозначные эмоции. А пока в обществе ломают копья по поводу того, гуманно ли носить эту элегантную верхнюю одежду, искусственный мех уверенно покоряет вершину Моды и собрал уже целые полчища поклонниц во всем мире. Еще бы! Если вы посмотрите на современные экошубы, то будете в восторге, вас пленят позитивные эмоции, вы просто растаете.

Конечно же, на шубах мир не сошелся. В нашем материале В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки можете более подробнее узнать об еще одном ярком тренде сезона.

Но если шуба – объект ваших мечтаний, вы спите и видите, как гуляете по мрачным зимним улочкам в яркой шубке нереальной красоты, тогда сосредоточьтесь именно на этой верхней одежде. Так или иначе, то, что мы носим, очень сильно влияет на то, что мы чувствуем, и если вы чувствительны к мелочам, то красивая шубка станет для вас спасательным кругом.

Кроме того, в шубе из экомеха можете не волноваться, что кто-то набросится на вас с упреками или будет косо смотреть. Да, мир, а вместе с ними и известные дизайнеры одежды, взяли курс на экологичность. Это новая философия, и ее нужно принимать – пэчворк, повторное использование материалов тоже из этой "оперы".

Но не стоит по этому поводу грустить, ведь те, с чьей легкой подачи в нашу жизнь приходят симпатичные, привлекательные и фантастические вещи, постарались на славу, и в сезоне зима 2020-2021 шубы из эко меха впечатляющие!

Мы сегодня расскажем вам о самых модных шубах из искусственного меха, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модные шубы из искусственного меха 2021 – на что обратить внимание

Главный тренд сезона – шуба-халат

Не только пальто в виде халата оказалось на передовой моды зима 2021. Дизайнеры взяли этот фасон на заметку, и, что называется, выдавили из него все, что можно. Одной из самых ярких модных тенденций шуб из экологического меха стали модели с поясом, в которые можно "влезть" за несколько секунд, укутаться и согреться.

Модные шубы из искусственного меха 2021 / Instagram

И несмотря на то, что некоторые модели снабжены едва заметными пуговицами, чтобы не оставить вообще никаких шансов ветру и холоду, тем не менее, визуально вы получите все ту же шубу-халат.

В моде шубы Тедди оверсайз

Если вы следите за модой, то уже наверняка знаете, что оверсайз в тренде во всем. Поэтому одним из "маяков", на которые следует ориентироваться в этом модном сезоне – это искусственные шубы большого размера.

Модные шубы из искусственного меха 2021 / Instagram

Еще одной особенностью таких шуб является мех чебурашки. Все те, кто помнят 90-е, ощутят немного ностальгии, ведь похожие шубы носили в те времена. Правда, сейчас шубы более яркие – красные, голубые, белые, бежевые, серые, цвета пудры, охры и кофе.

Читайте такжеВ моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фотоКороткие эко шубки в тренде

Зимы у нас в последнее время не слишком морозные, поэтому все те, кто хочет менее громоздкую верхнюю одежду, которая иногда превращает нас в "мишек", в трендах короткие шубки из экологического меха.

Модные шубы из искусственного меха 2021 / Instagram

Это могут быть классические варианты или модели с разными вставками из эко кожи. Короткие шубы 2021 красиво сочетаются с юбками, вязаными платьями, джинсами и брюками, поэтому точно пылиться в шкафу не будут.

Мода зима 2021 – какие еще шубы в тренде:

  • Внимание заслуживают экошубы с длинным ворсом.
  • Шуба с имитацией каракуля – писк сезона.
  • Не проходите мимо шубы с имитацией меха ламы.

шубы модная верхняя одежда 2020 мода зима 2020 мода зима 2021 экошубы
Сейчас вы просматриваете новость «Эти впечатляющие шубы из экомеха помогут встретить морозы стильно - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщинМодные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фотоТеплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фотоВ моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фотоВ моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фотоБезумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото
Следующий материал

Последние новости

06:26
Главная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря
06:24
Эти впечатляющие шубы из экомеха помогут встретить морозы стильно - фото Фото Видео
06:04
Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно Видео
05:37
Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму Видео
05:05
Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака
Реклама
04:41
С Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке Фото
04:30
"Выполнять не будут": Кравчук назвал главную проблему локдауна в Украине Видео
04:14
В моду на зиму вернулся выразительный макияж глаз в стиле 90-х Видео
04:10
Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление Видео
03:39
В Ереване на многотысячном митинге оппозиции пригрозили "разорвать предателя Пашиняна" Видео
03:10
Байден отказался от помпезной инаугурации Видео
02:43
Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему Видео
02:12
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
01:30
"Хочет всех закатать в асфальт": в Беларуси объяснили, что обрушит режим Лукашенко Видео
01:19
Умер легендарный советский футболист
01:02
"Не той стороной и криво": Лесю Никитюк заставили ставить запаску на авто
00:47
Проблемы для России, Китая и Беларуси: историк сделал прогноз о политике Байдена Видео
00:19
Мужественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки
05 декабря, суббота
23:56
США требуют от Германии остановки строительства Северного потока-2 Видео
23:28
В России мэр выплюнул пломбу во время прямого эфира Видео
Реклама
23:00
Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных Видео
22:25
Биолог обозначила опасность потери обоняния при Covid-19 для мозга Видео
22:16
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение и выгодное совпадение Видео
22:04
Возвращение карантина выходного дня: в Кабмине назвали условие Видео
21:50
Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину Видео
21:38
"Не важно, скольким она делает минет - мы все равно вместе в этот момент": интервью со свингерами Видео
21:29
Ляшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса
21:21
Возникли непредвиденные проблемы с производством вакцины от Covid-19 Видео
20:59
"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине" Видео
20:42
Журнал Time жестко охарактеризовал 2020 год
20:40
Обличающую коррупцию в Укрзализныце блогершу в Сети начали травить фейками
20:18
Украинский канал оскандалился включением из "ЛНР" с главарем боевиков Видео
20:17
Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт Видео
19:54
В Киеве открыли памятник украинскому космонавту Каденюку Фото
19:41
"Никогда себе не позволит": Зеленский подколол Порошенко, обращаясь к волонтерам Видео
19:40
Режим Лукашенко в шаге от краха: в Беларуси объяснили ситуацию Видео
19:24
Останемся без врачей: Польша начала принимать дипломы украинских медиков Видео
18:58
В Турции объяснили, как Анкара помогла Азербайджану победить в Карабахе Видео
18:41
Ляшко предупредил о главной опасности локдауна в Украине: чего опасаться
18:32
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве известного музыканта
Реклама
18:07
Удар по режиму Лукашенко: Тихановская попросила США о помощи Видео
17:59
"Не гарантирует защиты": врач предупредил об опасности вакцины от COVID-19 Видео
17:28
Под Киевом на фабрике уничтожили новогодние игрушки с логотипом "Армия России" Видео
17:14
"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом Видео
17:13
Оппозиция Армении поставила Пашиняну жесткий ультиматум Видео
17:01
Ляшко раскрыл, когда объявят дату начала локдауна в Украине Видео
16:44
В моду на зиму 2021 вошли роскошные бархатные юбки и платья - фото Фото Видео
16:43
COVID-19 не на один год: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии в Украине Видео
16:30
В Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей Видео
16:22
Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять